La gripe y los resfriados pueden desencadenar recaídas en la covid larga

Las personas que se han recuperado de la 'covid larga' o covid persistente podrían sufrir recaídas o nuevos brotes a raíz de otras infecciones virales; no sólo por el SARS-CoV-2, sino también de otros patógenos comunes como la gripe o los resfriados.

Según informa el portal de noticias sobre salud Medscape, en algunos de estos casos se podría producir lo que los investigadores llaman interferencia viral: una interacción entre los dos patógenos por la que se potencian mutuamente (sinérgica) o se debilitan (antagónica). Este fenómeno ya se había documentado en la literatura científica, sobre todo en personas infectadas por VIH o patógenos asociados a la encefalomielitis miálgica y al síndrome de fatiga crónica.

Persistencia y reactivación de los virus



De acuerdo con el citado medio, aunque la evidencia acerca de la cuestión es aún limitada, existen reportes de pacientes, profesionales sanitarios e investigadores que describen cómo mucha gente que previamente ha tenido covid larga ha desarrollado síntomas recurrentes después de infecciones virales consiguientes.

En un artículo publicado en el portal web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale (Estados Unidos), la profesora Lisa Sanders detalla que dos de los mecanismos que se postulan como los principales sospechosos de estar detrás de este curioso fenómeno son la persistencia viral (en la que quedan en el cuerpo partículas virales) y la reactivación viral (en la que el sistema inmune responde a una infección 'despertando' a un virus inactivo).

En declaraciones recogidas por Medscape, la especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins (Estados Unidos ) Alba Azola afirma que estas reincidencias se producen más comúnmente en pacientes de covid larga que padecieron disfunción autonómica (mareos severos al mantenerse de pie) y otros síntomas de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica.

Un patrón propio de enfermedades complejas

La covid larga, en muchos pacientes, muestra un patrón de recaídas y recuperaciones intermitentes. En este sentido, se comporta de forma similar al de otras condiciones crónicas complejas y multisistémicas, como es el caso del virus Epstein-Barr.

De hecho, una de las posibles explicaciones para la covid larga en sí misma es la propia persistencia de partículas virales de SARS-CoV-2 en los tejidos, junto con la reactivación de patógenos latentes.

En cualquier caso, y de acuerdo con las observaciones realizadas hasta el momento, cabe recordar que la covid persistente continúa siendo una condición crónica en la que aparentemente pocos pacientes logran la remisión completa.

