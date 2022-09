Gomas en los dientes para alinearlos: la nueva y peligrosa moda de TikTok

Frotarse los dientes con borrador mágico para blanquearlos, comprar blanqueantes caseros, alineadores por internet, limarse los dientes con limas de las uñas, ponerse joyas en los dientes… La obsesión por tener una dentadura perfecta, alineada y blanca nos hace olvidar muchas veces que tener una dentadura sana va más mucho más allá de la estética y que la salud bucodental es un pilar fundamental para mantener una buena salud general. La última moda que se ha viralizado en internet, sobre todo en TikTok, es la de ponerse gomitas en los dientes para intentar cerrar los espacios entre ellos, a modo de ortodoncia casera. Los dentistas advierten de que, como todas las prácticas anteriores, está completamente desaconsejado y es peligroso y poco saludable.

¿En qué consiste la moda de ponerse gomas en los dientes?

Muchas personas tienen diastemas, un pequeño espacio que se forma entre dos piezas dentales, generalmente entre los incisivos centrales superiores (paletas). Es muy común en los niños pequeños cuando se les están cayendo los dientes de leche, y tiende a corregirse con el tiempo de forma natural, cuando terminan de cambiar los dientes. Sin embargo, a veces, por diversos motivos, esto no es así y se queda un pequeño hueco en la dentición definitiva.

Aunque no suele ser un problema más allá de la estética, mucha gente opta por corregirlo con tratamientos como brackets, carillas u otro tipo de ortodoncias. Se trata de un proceso lento y controlado por un dentista, al contrario de lo que promueve esta nueva moda, que consiste en utilizar las típicas gomitas que los dentistas utilizan tradicionalmente como complemento a algunos tratamientos de ortodoncia y ponerla alrededor de los dientes separados para que estos se junten.

Efectivamente, los dientes se aproximan y el hueco se cierra, pero lo hace de una manera abrupta, pues aplica a los dientes una fuerza mucho mayor, pero sin control, como advierte el odontólogo Iván Malagón, “cuando movemos los dientes con ortodoncia en clínica, las fuerzas tienen que estar individualizadas para cada paciente, dependiendo de si se tiene más soporte de hueso o menos. Está todo milimétricamente medido”, explica.

Qué consecuencias puede tener esta moda para la salud dental

Como advierte Malagón, el proceso de mover los dientes para juntarlos debe estar milimétricamente medido y debe ser un proceso muy lento. Esto es no gratuito, pues paralelamente al movimiento de los dientes tiene que formarse hueso en el hueco que vayan dejando, “cuando movemos los dientes, tenemos que generar hueso alveolar para sujetarlos”, aclara.

Cuando ponemos una goma en los dientes a modo de ortodoncia, la fuerza que se aplica es mayor, por tanto, el proceso es más rápido y abrupto, de apenas unas horas. El hueco, efectivamente, se cierra al poco tiempo, pero al ser tan rápido, no da tiempo para que se genere hueso, se pierde soporte y, al no tener la sujeción adecuada, es más fácil que se desprendan en el medio o largo plazo.

El proceso en una clínica es mucho más lento, pero está controlado al milímetro para asegurarnos de que se vaya formando hueso y los dientes no pierdan su soporte, se provoca el mínimo el movimiento para que se genere un hueso bien consolidado, “en la clínica seguimos un protocolo donde cada diente se tiene que mover como máximo un cuarto de milímetro a la semana. Si se mueve más de eso, lo que provoca es que no se genera hueso y no se consolida ese movimiento. Se mueven los dientes, pero luego los dientes vuelven a su sitio y encima se ha perdido hueso de soporte”, advierte Malagón. Esta moda es, por tanto, ineficaz a largo plazo y muy nociva para nuestra salud dental, pues pone en riesgo la supervivencia de las piezas, “al realizarla, no se tiene el control del movimiento, porque, se cierra el hueco, pero los dientes se inclinan y la simple masticación hará que se siga perdiendo hueso con la consecuencia de una posible pérdida de dientes prematura”.

Otra consecuencia negativa, incluso para la estética, es que el hueco que se rellena no desaparece sin más, sino que, al cerrarse de forma abrupta, aparece en otro lado de la boca, seguramente en la parte de atrás, entre las muelas, “esto hará que se meta comida en él, impactando y formando bolsas periodontales, lo que hará que la persona no se pueda cepillar bien y con ello, la posibilidad de una pérdida de hueso vertical a nivel posterior… por todo ello, esta nueva moda es un auténtico despropósito”, insiste el odontólogo.

Por tanto, ante la presencia de diastemas, si queremos corregirlas, es mejor optar por el proceso más largo, pero seguro, que los atajos que ponen en riesgo nuestra salud dental a largo plazo.