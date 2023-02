Ferran Cases: "He tenido parálisis corporal por la ansiedad, por lo que puedo ayudar a la gente a gestionarla"

Según datos ofrecidos por la Confederación Salud Mental España el 6,7 de la población en nuestro país está afectada por la ansiedad. Una patología que predomina más en mujeres (9,2%) que en hombres (4%). El protagonista de esta entrevista, Ferran Cases, pasó también por esta difícil experiencia. A los quince años empezó a sufrir ansiedad, a los 21 desarrolló una parálisis por su causa.

Hace más de una década empezó a dar charlas y a escribir libros para contar su experiencia con el objetivo de ayudar a otros a superar lo que había padecido en sus propias carnes. Dirige también un equipo de psicólogos y terapeutas con los que ha creado un curso para abordar la ansiedad. Estos días presenta una nueva edición revisada y ampliada de El pequeño gran libro de la ansiedad (Diana, 2023), una guía para vencerla paso a paso porque como él mismo dice a sus lectores: “probablemente lo has leído todo sobre la ansiedad, pero nadie te ha contado qué es lo que realmente tienes que hacer”.

Hay muchos libros sobre la ansiedad pero la mayoría están escritos desde el punto de vista del terapeuta. Tú has convivido durante años con ella aunque hace una década que no la sufres y ahora ayudas a lo demás a superarla. ¿Cuál es el valor que aporta esto al libro?Yo me sigo colocando en el lado de un ex ansioso. No hago terapia, sí que dirijo un equipo de psicólogos y psiquiatras y estoy muy feliz de hacerlo pero siempre lo cuento desde mi experiencia personal. Leía muchos libros de psicólogos que hablaban sobre la ansiedad y pensaba ‘no ha pasado por aquí, no estoy empatizando con esto’ y la idea era esta: vamos a hacerlo de una manera muy poco clínica, muy poco de libro, que sea muy experiencial para que los lectores se sientan muy identificados. Y por eso el libro está planteado así, son capítulos muy cortitos, de página y media o dos páginas con un resumen al final porque yo sé que cualquier persona que esté pasando ahora mismo por crisis de ansiedad no tiene ganas de leer un libro.

He intentado hacer un libro que una persona con ansiedad pueda leer y que cuando lo haga diga: ‘ah mira, esto no lo he probado, puede ser buena idea’. Yo he jugado ‘la champions’ con la ansiedad, he llegado a tener parálisis corporal por lo que puedo decirle a la gente que sé lo que es y ayudarles a gestionarlo. Piensa que en once años desde que no sufro ansiedad he podido toparme con solo dos personas que han sufrido también parálisis, es algo muy bestia.

Cuentas que en tu peor época conviviendo con la ansiedad empezaste a leer todo lo que podías sobre ella con el objetivo de quitártela de encima y que este fue un momento en el que te sentiste muy solo. ¿Qué es lo que echabas y sigues echando en falta en las terapias?No creo que los terapeutas no estén haciendo bien algo, todos lo hacen bien. Lo que sí veo, después de todos estos años, es ese ego del psicólogo o del terapeuta de decir ‘lo mío va a funcionar’. Y está muy bien y cada uno tiene sus creencias: el conductivista te dirá que lo suyo es lo mejor, el humanista hará lo mismo con lo suyo… Sin embargo, yo creo que la ansiedad es una patología multifactorial y en consecuencia la tenemos que tratar de manera multidisciplinar. No he conocido a nadie que solo yendo al psicólogo supere de manera definitiva la ansiedad. Hay que hacer un compendio y esto lo verás con mucha gente que dice: ‘he ido a este psicólogo y me ha ido bien, y también he probado la acupuntura y ahora estoy con clases de yoga’. La gente va probando muchas cosas para ver si puede crear este puzzle y encajar todas las piezas. Y el libro lo he enfocado así, empiezo hablando de neurociencia, pero si tengo que hablar de medicina china porque a mí me ha funcionado pues también lo haré. No es que algo funcione mejor, no funcione o falte algo, es una cosa de esta multifactorialidad, de entender que no solo con ir al psicólogo lo voy a superar. Hay una parte también de la que debo hacerme responsable y tendré que aprender muchas cosas de cómo cambiar mi día a día porque al final la ansiedad es un aviso de que no estás haciendo algo bien. El cuerpo te avisa ‘oye, por aquí no vamos bien, ¿cómo vamos a reenfocarlo?’. Y a veces nos decimos: ‘no, no, yo sigo con mi vida normal, voy a ir al psicólogo que tiene una varita mágica’. Pero al pobre terapeuta no le des tanta responsabilidad.

Desde tu propia experiencia, ¿cómo definirías la ansiedad?A mí me gusta mucho definir la ansiedad como una mala gestión del estrés. Todos estamos expuestos a un estrés diario, la sociedad que hemos montado y el momento social que nos ha tocado vivir está evidentemente por ese estrés. Estamos hiperconectados, arriba y abajo sin parar… Nos falta esa parte de parar y la ansiedad, cuando hay esta mala gestión del estrés, aparece en forma de sintomatología. Siempre le digo a la gente cuando doy charlas que cuando hay síntomas -pinchazos, ahogos, mareos…- que te bloquean y no te dejan hacer el día a día entonces ya estamos hablando de ansiedad. ¿Por qué? Porque el estrés más o menos lo podemos llevar y con la ansiedad no pasa eso. Y la ansiedad en sí también la podemos dividir en dos grandes grupos: la ansiedad generalizada, es decir, me levanto y me acuesto cada día con esos síntomas haga lo que haga; y un ataque de pánico, que es en un momento determinado ¡pum! tengo un ataque de ansiedad y luego se me pasa.

¿Y qué se puede aprender de haber sufrido ansiedad?Evidentemente, hay un aprendizaje de todo esto. A mí me encanta contar que en el camino para salir de la ansiedad, lo que aprendes es a mirar el miedo a la cara y a decirle al miedo ‘sé que detrás de ti está todo lo bueno que me pasa en esta vida’. Aprendes en una parte más fisiológica y en una parte más psicológica a enfrentar ese miedo y eso luego, cuando ya no tienes ansiedad, lo puedes aplicar a la vida. Te atreves a hacer muchas cosas que seguramente no te hubieras atrevido. Y ese es el gran aprendizaje, que si trabajas esas dos partes: fisiológica, te cuidas, haces deporte, comes bien, duermes bien… y esta parte psicológica, de entender cómo funciona el mundo y como yo lo estoy interpretando, ¡guau! es que casi tienes superpoderes.

En una parte del libro dices: “Un día dejé de mirar hacia fuera, y empecé a mirar hacia dentro. No tenemos ansiedad por aquello que nos pasa en nuestro día a día, sino por aquello que pensamos sobre lo que nos pasa”. ¿Es la manera en la que nos relacionamos con nuestra mente la clave para superar la ansiedad?Te pongo un ejemplo muy fácil. Imagínate que tú estás teniendo ansiedad cuando vas al trabajo. Te pones nerviosa, te dan pinchazos… pero al chico o la chica que tienes al lado no. Entonces, no es el trabajo el que te está provocando ansiedad, es cómo tú estás interpretando ese trabajo, porque una persona que está haciendo el mismo trabajo que tú lo está viviendo de otra manera completamente distinta. Y esto pasa con todo, por eso el gran aprendizaje es éste. El poder parar y decir: me está haciendo daño esta situación y voy a intentar mirarla desde otro ángulo. Tenemos otros 360 ángulos hasta volver al mismo sitio desde donde estoy mirando ahora. El aprendizaje es entender que tu cerebro está interpretando las cosas de una manera y que tú puedes trabajar ese cerebro. Ya se habla de conexiones neuronales. Hormonas tan famosas ahora como la oxitocina y la dopamina ya podemos hacer cosas para generarlas y conseguir unos niveles normales que me ayuden a sentir que puedo con estas cosas, que puedo enfocar. ¿Qué pasa? Que cuando esa parte fisiológica, esas hormonas no están a los niveles correctos todo se me hace un mundo. Solo me creo la interpretación de cómo estoy viviendo las cosas, por eso cambiar esa interpretación es el objetivo aunque sea difícil. Y pongo mucho el foco en esta parte fisiológica porque aunque nos parezca mentira ir al gimnasio cada mañana, o ir andando al trabajo o hacer un poquito de meditación o respiración nos ayuda a que esta parte sea mucho más sencilla.

Comentas que en este proceso son fundamentales los hábitos. ¿Cómo nos van a ayudar?Porque lo que tenemos que hacer es reeducar nuestro cerebro. No basta con decir tengo que hacerlo cada día, sino que tenemos que trabajar nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con conexiones neuronales parte de estas cosas de los hábitos. Si tú tienes una neurona que dice ‘ojo, peligro, peligro, vamos a crear un ataque de ansiedad’ pero a esta neurona la conseguimos conectar con ‘respira profundamente, haz una respiración diafragmática’ cuando hagamos esta conexión neuronal esta respiración se activará de manera automática. Y este es nuestro objetivo, que sea de manera automática, por eso los hábitos son tan importantes. Y esto dicen los neurocientíficos que se logra en aproximadamente 66 días. Si yo, por ejemplo, antes de acostarme durante 66 días hago una respiración abdominal voy a crear una conexión neuronal nueva. Una conexión que en mi cerebro será ‘ah vale, esta respiración sirve para relajarme’. Y la magia está en que el día que yo esté en el trabajo tecleando como una loca y me venga una pequeña crisis de ansiedad, mi cerebro va a activar esta respiración y los síntomas de la ansiedad no van a tener cabida. Por eso son tan importantes los hábitos porque si no y no ha pasado a muchos, nos apuntamos a yoga, a meditación… pero no nos funciona. ¿Por qué? Porque no estamos creándolo como hábitos. Para el cerebro es un ‘kit-kat’, un momento mágico en el que voy a clase y me relajo pero cuando salgo mi mente vuelve a activarse y vuelvo a estar en ese ‘mute’ de tener ansiedad.

Ferran Cases Experto en ansiedad A los quince años empezó a sufrir ansiedad, hasta que a los veintiuno desarrolló una parálisis por su causa. Encerrado en casa, empezó a estudiar cómo funcionaba la ansiedad y qué podía hacer para librarse de ella. Cuando lo conseguió, decidió contárselo al mundo. Así que decidió empezar a dar charlas y escribir libros para contar su experiencia. Se ha rodeado de un equipo de científicos, psicólogos y terapeutas, y ha creado un curso que ha ayudado a miles de personas a superar su ansiedad.

El libro está pensado para llevarlo a la práctica y has dividido su estructura en pisos y escalones que hay que ir subiendo. ¿Qué es lo que le propones al lector?Mi gran pregunta antes de escribirlo era: ¿cómo lo ordeno? Porque esto no es solo mi experiencia superando la ansiedad sino que ya son 11 años con mi proyecto, haciendo cursos, con los psicólogos, acompañando en la clínica a gente y viendo muchos casos. ¿Cómo le doy forma para que con un libro alguien pueda decir ‘me ha ido bien y he superado la ansiedad con él’? El reto era ordenarlo todo y hacerlo muy pequeñito, que cada día pueda ser un paso, inclusive imaginaba que sea un libro de consulta que no tengas que leer de cabo a rabo sino que puedas consultar un capítulo, poner en práctica lo que en él se dice un par de semanas y si ves que está funcionando pasar al siguiente escalón. Me pareció que la metáfora de subir un edificio, escalón a escalón, era algo que hacemos todos los días todos y en cada piso poder parar a reflexionar sobre lo que hemos hecho. Creo que es una manera muy práctica de que uno pueda ir haciendo poquito a poquito el libro y que al final se convierta en un compañero de viaje. Que no sea otro libro sobre la ansiedad en el que me cuentan otra vez qué es la ansiedad, como funciona, cómo actúa mi cerebro con la ansiedad, por qué tengo los síntomas… Es más algo práctico en el que pasito a pasito vamos juntos de la mano para ir subiendo pisos. Porque al final nuestro objetivo es lo que decíamos antes: enfrentarnos al miedo. Pero yo quiero que el lector esté entrenado cuando llegue a enfrentarse al miedo, que no se lance a los leones a la primera sino que esté con todo lo que necesita para poder enfrentarse a ello.

Cuando explicas al lector lo que va a necesitar para subir los escalones insistes en: “entender que todos podemos cambiar, no existe el yo soy así”. ¿Este es el gran error de la mayoría de nosotros?Esta es la gran frase. La gente dice ‘yo soy así no puedo cambiar’. Pues bueno, la neurociencia ha demostrado ya que esto es mentira. Las conexiones neuronales han demostrado que tú puedes cambiar, una neurona conecta con otra o de repente cambias esa conexión y la conviertes en otra cosa. Podemos cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de sonreír, la manera de mirar… Todo es susceptible al cambio y ese es el gran aprendizaje. Vale, ahora tengo ansiedad porque estoy haciendo esto, esto y esto de esta manera. Tengo que cambiarlo e interpretar el mundo de esta otra manera. Tengo que cambiarme las gafas y ponerme otras pera verlo de otra manera. Y entonces es cuando realmente dejas de sufrir ansiedad.

También dices “salir de la ansiedad tiene su precio, tienes que estar dispuesto a pagarlo”. ¿Cuál es ese precio?Es un precio que no se paga con dinero es un precio que se paga con esfuerzo. Y es algo que tenemos que entender. Si nosotros decidiéramos ahora apuntarnos a la maratón de Nueva York, ambos entenderíamos que tenemos que entrenar porque en caso contrario en el kilómetro dos estaremos rodando por el suelo. Entendemos que tenemos que hacer un entrenamiento para hacer una maratón pero con la salud mental no. ¿Cuál es el precio para salir de la ansiedad? Tendrás que esforzarte y vas a sufrir en el camino. ¿Por qué? Porque vas a caer, te vas a tener que volver a levantar y vas a tener que intentar que al levantarte estés más fuerte. Este es el precio y ¿qué pasa? Que muchos nos rendimos. El precio es, por ejemplo, que los que tengamos tendencia a la ansiedad hagamos respiraciones cada noche, hagamos un poco de deporte cada día o que nos levantemos cada mañana. Y mucha gente pregunta, ¿de por vida? Sí, de por vida, pero tampoco pasa nada ya que es por nuestro bien. La neurociencia ya ha demostrado que hay un 30% de genético en esto o sea que puede ser que tengamos que hacerlo de por vida.



En el libro, hablas de la importante relación entre el insomnio y la ansiedad.Es un pez que se muerde la cola. Muchas veces no podemos dormir porque al llegar a la cama a relajarnos nos vienen esos pensamientos intrusivos que vamos rumiando y eso nos provoca ansiedad. Y al no descansar nuestros niveles de cortisol no están al nivel que necesitamos y esto nos ayuda a estar más nerviosos, más tensos, a tener más ansiedad… Por lo tanto es muy importante poner el foco a la hora de dormir. En el libro doy unos consejitos muy básicos de lo que puede hacer cada uno en casa, al final consiste en que el espacio de dormir sea un poco un templo, en lo talleres suelo decir que la cama sirva para dormir y nada más. Ahora estamos muy acostumbrados a tener un plasma en la habitación. Me tumbo en la cama y me duermo viendo la televisión y sabemos por ejemplo que las luces azules de las pantallas hacen que no segregamos la serotonina correcta para inducirnos al sueño… Todo esto no nos ayuda a los que tenemos ansiedad.

Háblanos de las teorías del 5x4 y ‘The Anxiety Polar Star’.Uno de mis objetivos desde hace años es aterrizar mucho tanto la parte más psicológica o fisiológica del proceso que esto es el 5x4, como la parte más filosófica del proceso que sería la 'estrella polar'. Son dos teorías con cositas que me han ayudado mucho. El 5x4 es una teoría anti excusas. ¿Qué significa? Que yo te diré tienes que hacer deporte, tienes que respirar, tienes que hacer estiramientos, tienes que meditar… y tú me dirás ‘no tengo tiempo’. Pues esto es una manera de hacerlo en tan solo 15 minutos por la mañana y demostrarte que con ese pequeño espacio de tiempo es suficiente y puedes ver los beneficios.

Y por otro lado, la ‘estrella polar’ son puntos sobre los que me gustaría que el lector reflexionase para modificar esa manera de relacionarse con el entorno y que tiene que ver con la frase de la que hemos hablado antes ‘no tenemos ansiedad por lo que nos sucede sino por cómo lo interpretamos’. Y este es uno de los objetivos del libro, que puedas entender esto. Porque muchas veces pensamos que hay un dios malvado en el cielo que ha dicho ‘tú vas a sufrir ansiedad’ y no, es que has comprado todos los billetes de la lotería para que te toque. Tengo que entender esa reinterpretación de mi entorno y esa segunda teoría va por aquí, por reflexionar sobre cosas de la vida para que entiendas que quizás están haciendo cosas que te llevan a esa ansiedad.

¿Este es un libro solo para personas que tienen ansiedad o recomiendas su lectura a cualquiera?Estoy 100% seguro que cualquier persona puede sacar un aprendizaje de él. De hecho, le comenté a mi editora que me hubiera gustado ponerle como subtítulo: ‘Guía de supervivencia para el siglo XXI’. Que cualquiera pueda leerlo y diga: hay muchas cosas aquí que puedo aplicar en mi día a día para vivir con serenidad, para acercarme a un estado de felicidad perenne aunque esto sea un poco una utopía, que me sirva para sentirme bien. Porque al final, y lo decíamos al inicio de la entrevista, este aprendizaje de salir de la ansiedad lo puedes aplicar a todo en esta vida y te acerca mucho más a ser feliz. Sé que el lector mío sobre todo será gente que esté sufriendo ansiedad o gente que se lo quiera regalar a amigos que la estén sufriendo pero es un libro de lectura para todo el mundo.

Dedicas un capítulo al estoicismo y al taoísmo. Del estoicismo dices: ‘Creo que no hay mejor actitud en la vida si se quiere salir de la ansiedad’. ¿Cómo nos van a ayudar?Leer filosofía es algo que recomiendo a todo el mundo y no solo sobre el estoicismo y el taoísmo porque el pensamiento te ayuda a entender el mundo. Pero el estoicismo y el taoísmo en el caso de la ansiedad son filosofías prácticas, no se quedan en el mundo de los pensamientos sino que también te dan recursos aplicables para el día a día y por eso están tan de moda porque al final lo que todos buscamos son soluciones prácticas. Porque al final los que tenemos ansiedad igual que no estamos para leer un libro tampoco estamos para filosofar, estamos para decir ‘sí pero dime cuatro cosas que yo pueda hacer para que la semana que viene esté un poco mejor’.