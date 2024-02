"A partir de los 11 años toca hablar con ellos sobre el porno porque los compañeros de clase ya están hablando sobre sexo"

“Quien está educando sexualmente a nuestros hijos es el porno”, dice la psicóloga Anna Salvia. Junto a la ilustradora Cristina Torrón (Menstruita) lleva tiempo revolucionando el mundo de la educación sexual de niños y adolescentes con libros como La regla mola, El semen mola o Tu cuerpo mola.

Ahora le toca el turno a El porno NO mola (Montena, 2024), que pretende educar al público joven sobre los riesgos de consumir pornografía - los últimos datos indican que el primer contacto se produce de media a los 8 años a través de Internet- y ofrecer herramientas y repuestas claras a padres y menores para evitar su influencia nociva. Hablamos con ella de un problema candente que ya ha llevado al gobierno a diseñar una 'hoja de ruta' para proteger a los niños de esta plaga en el entorno digital.

La proliferación de porno en internet es una plaga a la que difícilmente se va a poder poner muros si no es con la concienciación individual y, por extensión, de cada familia. Vosotras lo expresáis con una frase del terapeuta del futuro Ed Sex: “en el pasado no supimos protegerte del porno”. ¿Cuáles son las principales pautas deben seguir los padres para proteger a sus hijos?En primer lugar, deben instalar una buena aplicación de control parental en todos los dispositivos que usan sus hijos e hijas. No solo los de casa, sino también los que usan en casa de los abuelos, por ejemplo. Por otro lado, los más pequeños no deberían usar dispositivos conectados a internet sin un adulto al lado, que seleccione qué es adecuado que vea y qué no y comente lo que aparezca. A partir de los once años, ya toca hablar con ellos sobre el porno, porque aunque en casa no lo vean, los compañeros de clase ya están hablando sobre sexo desde la visión que les ha transmitido el porno.