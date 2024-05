Científicos japoneses dan las claves para evitar enfadarse después de un insulto

Existen todo tipo de emociones. Están las positivas, como la alegría, el humor, el amor o la felicidad, pero también las negativas, como la tristeza, el asco, el miedo y la ira, existen las emociones básicas y también las secundarias y todas ellas conviven en nosotros, tal y como mostraba de manera muy visual la película Del revés, cuya segunda parte se estrenará en España en 2024.

Tendemos a pensar que las emociones positivas son buenas y las negativas necesitamos eliminarlas, pero lo cierto es que en ambos casos es clave aprender a manejarlas para poder convivir con ellas. Entender lo que nos sucede es esencial, saber poner nombre a lo que sentimos nos ayudará a aprender a lidiar con ello y poder así gestionarlas. Un estudio ha revelado la mejor manera para evitar enfadarnos después de una ofensa.

La clave para evitar enfadarse después de un insulto

Todas las emociones son válidas, pero no todas son positivas, por eso es importante aprender a lidiar con esas que nos resultan más incómodas de gestionar. El enfado es una relación no deseada, pero normal, el problema llega cuando la duración, frecuencia e intensidad es excesiva, cuando hay un desajuste entre el motivo y la proporcionalidad de la respuesta emocional.

Hay situaciones ante las que es complicado no enfadarse, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, ha estudiado cómo conseguir que ese enfado ante una ofensa se reduzca hasta casi desaparecer. Un sistema que no evita el enfado, una reacción ante la que no podemos hacer nada, sino que nos enseña una manera de no dejar que este nos controle.

Su estudio, publicado en Scientific Reports, analizaba cómo con un sencillo método se podían reducir los niveles de enfado, su sorpresa fue mayúscula al ver cómo con este sistema “la ira se elimina casi por completo”, tal y como explicaba Nobuyu Kawai, investigador principal del estudio.

Lo que proponía este estudio era escribir en un papel la reacción que provoca el insulto recibido o la situación que nos enfada, y después romper o tirar a la basura ese papel, gesto que ayuda a reducir la ira. En la investigación se buscó ofender a los sujetos investigados, insultando su inteligencia con un comentario ofensivo. Todos tuvieron que expresar en un papel los sentimientos que les había provocado este comentario, después podían escoger entre tirar ese papel o guardarlo.

Los más enfadados optaron por deshacerse de él, y ellos fueron también quienes, tras destruirlo, eliminaban más fácilmente el enfado, volviendo a los niveles originales de enfado, mientras que quienes lo conservaban apenas eliminaban la ira que sentían.

Este sistema parece estar muy relacionado con una tradición japonesa, el Hakidashisara, un festival cuyo origen se remonta al santuario Hiyoshi de Kiyosu, en la prefectura de Aichi, a las afueras de Nagoya. En él, la gente coge pequeños discos que simbolizan el enfado y los rompen, consiguiendo así una sensación de alivio similar a que han reflejado en este estudio.

Consecuencias negativas del enfado

Como señalábamos antes, el enfado no deja de ser una emoción más de las muchas que sentimos y no tiene por qué considerarse un problema, sí lo sería si este enfado es desmesurado en intensidad y duración. Esta ira aparece cuando sentimos que nuestros derechos o expectativas no han sido respetados.

La ira no controlada puede llegar a afectar a varios aspectos de nuestra vida y nuestra salud. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y trastornos del sueño, pero también nos afecta psicológicamente, aumentando el estrés, la ansiedad y la depresión. También puede derivar en problemas en nuestras relaciones, tanto en el trabajo como en nuestra vida personal.

