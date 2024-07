Un estudio relaciona la exposición a ciertos pesticidas con un riesgo incrementado de padecer seis cánceres

La contaminación ambiental provocada por la industria y la agricultura puede tener graves consecuencias para la salud humana, como ha mostrado ya un gran número de estudios diferentes. Sin ir más lejos, un nuevo estudio ha hallado que, en las áreas cercanas a los centros de producción agrícola, la exposición a la contaminación por pesticidas puede aumentar el riesgo de padecer cáncer tanto como el tabaquismo.

Concretamente, explican estos autores en el medio especializado Frontiers in Cancer Control & Society, se han encontrado fuertes vínculos entre la presencia en el ambiente de pesticidas y la leucemia, el linfoma de no-Hodgkin, el cáncer de vejiga, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas, así como las combinaciones de distintos tumores.

Riesgo también para zonas vecinas

Para llegar a estas conclusiones, tuvieron en cuenta los datos sobre el uso de pesticidas recabados por el Estudio Geológico de los Estados Unidos y la incidencia local del cáncer a nivel de condados, así como la incidencia del tabaquismo y otros factores que afectan al riesgo de padecer cáncer en las personas. Para obtener una medida comparativa sencilla, los investigadores compararon los aumentos en la incidencia con aquellos relacionados con el tabaquismo, sobradamente documentados en la literatura médica.

Así, encontraron que en estados como Iowa, Nebraska o Missouri exhibieron las conexiones más importantes entre el uso de pesticidas y el riesgo de cáncer, con una conexión clara con la producción de maíz en estas zonas. También existían focos asociados a la producción frutera en Florida y en California.

Interesantemente, el riesgo no se confinaba a las áreas en las que se da el grueso de la actividad agrícola, sino que se extiende a las zonas vecinas que reciben la contaminación por los cursos de agua o el flujo del aire. Otro punto importante fue que, aunque se ha relacionado el uso de ciertos pesticidas individualmente con un mayor riesgo de padecer ciertos cánceres, las mezclas de estos productos (como normalmente se administran a los cultivos) multiplican significativamente las posibilidades de desarrollar tumores.

Diferencias entre pesticidas

Atendiendo a productos individuales, este trabajo halló que el uso frecuente de glifosfato (Roundup) se asocia con un mayor riesgo de todos los cánceres, de cáncer de colon y de cáncer pancreático.

También se asoció el uso de imazetapir con todos los cánceres, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. El metolacloro, el s-metolacloro y su combinación se relacionaron de manera consistente con una mayor incidencia de los cánceres de colon y pancreáticos, así como con una mayor incidencia general de cáncer.

Otras asociaciones incluyen la atrazina con todos los cánceres y específicamente el de colon; la boscalida con una incidencia aumentada de leucemia, de linfoma de no-Hodgkin y de cáncer de páncreas; y pequeños aumentos en la incidencia del cáncer de pulmón; el dimetomorf con un mayor riesgo de desarrollar leucemia y linfoma de no-Hodgkin y pequeños incrementos en el riesgo de cáncer de colon; dicamba con más riesgo de cáncer de colon y de páncreas; dinotefurano con tasas elevadas de leucemia y linfoma de no-Hodgkin; y dimetenamida con un aumento ligero del riesgo de cáncer de vejiga (y, en combinación con P-dimetenamida, con un aumento significativo del riesgo de tumor pancreático).

Reconsiderar el uso de pesticidas

La realidad es que el uso de pesticidas es una de las herramientas esenciales de la agricultura moderna, e incluso a nivel global la seguridad alimentaria de la mayoría de la población depende de ello.

Por ello, los autores del estudio no esperan que su trabajo resulte en un cese inmediato del uso a gran escala de pesticidas, sino más bien que evidencias como estas sirvan de base para reconsiderar las estrategias de uso, identificar áreas vulnerables e incentivar la investigación de sustancias menos dañinas.

De la misma manera, insisten en la necesidad de que exista concienciación acerca de los riesgos y el manejo de la exposición, así como iniciativas de atención a estos problemas y educación acerca del uso de pesticidas. Esto resulta especialmente importante, apuntan, en áreas como las rurales que son las que suelen tener peor acceso a este tipo de recursos.

