Un estudio corrobora que la pérdida auditiva ocasiona un impacto emocional negativo en las personas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5% de la población mundial - 430 millones de personas - necesita apoyo para tratar su pérdida auditiva. Y para 2050, se estima que 700 millones de personas, es decir, 1 de cada 10, tendrán pérdida auditiva incapacitante.

La pérdida auditiva no tratada no solo deja secuelas físicas en el paciente sino que tiene un gran impacto emocional. Es lo que concluye un amplio estudio sociológico realizado a nivel mundial que ha presentado la empresa experta en soluciones para la pérdida auditiva MED-EL.

Dicho estudio se ha centrado en conocer los sonidos especialmente significativos para las personas y los resultados revelan que tanto en España como en otros países de todo el mundo las voces de los seres queridos serían el sonido más extrañado por la mayoría de la población.

La encuesta realizada a nivel mundial planteó una emotiva pregunta: ‘¿Cuáles serían los sonidos que más echarías de menos si ya no pudieras escuchar?’ Las diez respuestas mayoritarias en España no solo arrojan luz sobre los sonidos que más aprecian las personas, sino que también enfatizan el significado emocional de la pérdida auditiva no tratada.

El doctor Patrick D'Haese, director de Sensibilización y Asuntos Públicos de MED-EL, lo resume así: “Esta encuesta sirve como un recordatorio de que no se trata simplemente de percibir sonidos; son las experiencias y emociones que evocan las que son parte integral de nuestras vidas”.

Y añade que los sonidos que más apreciamos están intrínsecamente ligados a nuestras relaciones y a los lazos emocionales que compartimos. “Perder la capacidad de escuchar puede tener un profundo impacto en la formación y el mantenimiento de las conexiones sociales, así como en la salud mental en general y el bienestar de las personas. Esto también destaca la necesidad de una mayor concienciación sobre los signos de la pérdida auditiva, así como el apoyo disponible para los afectados".

Según los resultados obtenidos entre los encuestados en España el 59% de los españoles echaría de menos la voz de sus familiares y allegados (64% en la media mundial). Asimismo casi la mitad de los españoles (48%) echaría de menos la radio y la música y 1 de cada 4 personas en nuestro país valora el sonido de la risa.

Además, el 23% de los españoles echaría de menos la televisión, el rumor de las olas y el océano son el sonido preferido por el 21% y escuchar la lluvia caer del 19% de la población. Por último, el 16% de los españoles echaría de menos las voces de los niños, el 15% el trino de los pájaros y el 14% la música en vivo y los conciertos. Los sonidos de las mascotas, como el ladrido de los perros o el ronroneo de los gatos, sería altamente añorado por el 10% en España.

En cuanto a las diferencias según los grupos de edad, las voces de los familiares o parejas se valoran más con la edad, ya que aumenta del 54% entre los jóvenes (de 18 a 24 años) hasta el 65% entre los mayores de 55 años. El valor de la televisión muestra un aumento significativo con la edad, de solo un 10% entre los jóvenes a un 38% entre las personas de 55 años y mayores. El sonido de la risa es particularmente apreciado por el grupo de edad más joven (26%) y entre los españoles de 25-34 años (25%), pero menos entre la población de 45-54 años (18%). Por último, el trino de los pájaros es más importante para los mayores de 55 años (19%) que entre los jóvenes (9%).

Al hilo de estos resultados, los expertos en audición de la marca animan a todas las personas a priorizar su salud auditiva y a aprovechar las pruebas auditivas online rápidas y sencillas que pone a disposición de todos los interesados en su página web. “Estas pruebas proporcionan información valiosa y de utilidad sobre la posible pérdida auditiva en situaciones cotidianas y pueden llevar a las personas a buscar una evaluación profesional, si fuera necesario”, concluyen.

