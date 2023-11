Los humanos podríamos tener un sexto sentido según un nuevo estudio científico de la Universidad de Ruhr

Cinco son los órganos de los sentidos asociados a los seres humanos: la piel, que permite el tacto; los ojos, que proporcionan la vista; los oídos, que además de captar los sonidos controlan el equilibrio; la nariz, mediante la que se perciben los olores; y, la lengua, con la que se distinguen sabores con el sentido del gusto. Sin embargo, los resultados obtenidos por científicos de la prestigiosa Universidad de Ruhr de Bochum, en Alemania, hablan de una 'ilusión de tacto fantasma' o Phantom touch illusion, PTI por sus siglas en inglés.

Inspirados en el fenómeno de la sensación táctil "fantasma" que ha sido reportado anecdóticamente por personas que utilizan entornos de realidad virtual, las conclusiones a las que se han llegado, publicadas en la revista 'Scientific Reports', de la reputada revista Nature, hacen énfasis en que durante la investigación, los treinta y seis sujetos de entre 21 y 42 años que utilizaron gafas de realidad virtual sentían una sensación de hormigueo sin necesidad de contacto físico.

El estudio que demuestra la existencia del sexto sentido



En primer lugar, los autores explican que usaron escenarios inmersivos de realidad virtual, en el que los participantes tocaban su cuerpo utilizando un objeto virtual. Asimismo, los científicos repitieron el experimento con otro grupo de voluntarios, quienes no podían ver los objetos virtuales que los tocaban. Fue entonces cuando se comenzó a hablar del "tacto fantasma", el cual también se presenta cuando los objetos no son visibles.

"Demostramos que la mayoría de los sujetos describen la ilusión del tacto fantasma como una sensación electrizante de hormigueo o picazón o como si el viento pasara por su mano", afirman. "Esto sugiere que la percepción humana y la sensación corporal no se basan solo en la visión, sino en una compleja combinación de muchas percepciones sensoriales y la representación interna de nuestro cuerpo", subraya una de los autoras, Marita Metzler.

A lo que aclaran que "se descartó que la sensación estuviera causada por el calor, el flujo de aire u otra sensación física provocada por la mano en movimiento". Lo curioso por tanto aquí es que este supuesto sexto sentido también se registró cuando los sujetos tocaban partes de su cuerpo que no eran visibles en la realidad virtual. De ahí que señalen que este hallazgo complementario muestra que las representaciones del propio cuerpo van más allá de la información sensorial disponible.

Sin embargo, cuando usaron un pequeño puntero láser en la vida real, que proyectaba un pequeño punto de luz roja, de unos 5 milímetros de diámetro, sobre la piel de la mano izquierda del participante, en lugar del bastón virtual, el resultado fue que los participantes no sintieron el tacto fantasma. De modo que concluyeron que este fenómeno se está dando exclusivamente en entornos virtuales.

Realidad virtual para la futura investigación científica



El equipo de científicos asegura que este descubrimiento abre nuevas posibilidades de investigación sobre la percepción humana y que también podría aplicarse en campos como la realidad virtual y la medicina. "Podría incluso ayudar a profundizar en el conocimiento de enfermedades y trastornos neurológicos que afectan a la percepción del propio cuerpo", asegura Christian Klaes, miembro del Departamento de Investigación en Neurociencia de la Universidad del Ruhr.

Tras estos resultados, los investigadores alemanes, Artur Pilacinski, Marita Metzler & Christian Klaes, van a trabajar en colaboración con científicos de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, para seguir investigando en lo que ellos llaman la "ilusión del tacto fantasma" y los procesos neuronales que lo desencadenan.

"Es importante distinguir primero entre las sensaciones reales del tacto fantasma y otros procesos cognitivos que pueden estar implicados en la notificación de tales sensaciones corporales, como la sugestión o las exigencias de la situación experimental", afirma Pilacinsk.

Referencias

