Estos son los efectos adversos de la cuarta dosis de la vacuna contra la covis-19

Las personas más mayores en España están recibiendo ya la cuarta dosis de la vacuna frente a la covis-19. Se trata de una medida que incrementa, como es natural, la protección de este colectivo frente a la enfermedad pandémica, y especialmente frente a las nuevas subvariantes derivadas de la variante ómicron. Hay que tener en cuenta, además, que la inmunidad aportada por las dosis previas de la vacuna disminuye con el tiempo.

Con todo, y como sucede con cualquier fármaco, la cuarta dosis de la vacuna puede provocar algunos efectos secundarios leves, muchos de los cuales resultarán familiares a todos los que se hayan puesto las tres dosis previas.

Efectos leves y alta eficacia

Ya disponemos de un estudio sobre la cuestión, elaborado en base a los datos obtenidos con la cuarta dosis en Israel y publicado en la revista especializada BMJ.

En él, se concluye que los efectos adversos que esta cuarta dosis (considerada un segundo refuerzo) puede causar son muy similares a los registrados tras el tercer pinchazo (primer refuerzo), si bien se incrementaba ligeramente la intensidad en aquellos que las habían sufrido de manera significativa.

Igualmente, se establece que el segundo refuerzo es eficaz a la hora de prevenir la infección y la enfermedad provocadas por las nuevas variantes sufridas en este último año.

Efectos de la tercera dosis

De acuerdo con esto, y tal y como recoge el último Informe de Farmacovigilancia sobre las vacunas frente a la covid-19, los efectos adversos más notificados tras la administración de la vacuna de Pfizer como tercera dosis son:

Pirexia (fiebre).

Linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos).

Cefalea (dolor de cabeza).

Malestar.

Mialgia (dolor muscular/articular).

Fatiga.

Dolor en la zona de inoculación.

Artralgia (dolor articular).

Escalofríos.

Dolor en la axila.

De la misma manera, los efectos más frecuentemente experimentados tras la administración de la vacuna de Moderna como segundo refuerzo son:

Pirexia.

Cefalea.

Linfadenopatía.

Mialgia.

Malestar.

Fatiga.

Escalofríos.

Dolor en la zona de vacunación.

Náuseas.

Artralgia.

Como vemos, los efectos son en todo caso leves y, además, tienden a remitir en poco tiempo. Por ello, los expertos han recalcado que las ventajas de ponerse la vacuna superan los inconvenientes.

Referencias

Matan Yechezkel, Merav Mofaz, Tal Patalon, Sivan Gazit, Erez Shmueli, Dan Yamin. Safety of the fourth COVID-19 BNT162b2 mRNA (second booster) vaccine. medRxiv, 2022.06.07.