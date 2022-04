Esto es todo lo que sabemos sobre la nueva variante XE de la covid: de síntomas a transmisibilidad

Aunque en muchos países pueda parecer lo contrario debido a la progresiva retirada de medidas preventivas frente al coronavirus, la pandemia todavía sigue activa y evolucionando.

Uno de los últimos avances es la expansión por todo el mundo de la subvariante recombinante XE, perteneciente al linaje de ómicron: según los datos que tenemos disponibles hasta ahora, se trata de la versión más contagiosa del SARS CoV-2 que hemos conocido hasta ahora.

Los síntomas, similares a los de ómicron

Más específicamente, XE es una recombinación (una nueva variante que comparte cierto código genético con otras) que provoca síntomas similares a los de ómicron y ómicron silenciosa. Como ya señalábamos, se trata de la más contagiosa registrada hasta el momento, con una tasa de replicación 10 puntos superior a la de la ómicron silenciosa (BA.2).

Es decir, que el cuadro sintomático consiste en fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, mocos, tos, cansancio, lumbalgia, náuseas, sudores nocturnos y otros síntomas más graves pero menos frecuentes, como conjuntivitis vírica o caída del cabello.

De media, en la mayoría de las personas pasan unos tres días entre el contagio y el comienzo del despliegue de la enfermedad, de manera similar a lo que sucede con otras variantes.

¿Ante una séptima ola?

Con estas características y con el camino allanado por el nuevo panorama en cuanto a restricciones en buena parte del mundo, la variante está logrando una rápida expansión por todo el mundo: ya se ha detectado en Reino Unido, Brasil, Tailandia, Japón, India y España (al menos dos casos) entre otros (además, hay que tener en cuenta que en varios de estos países se ha relajado mucho la intensidad de la vigilancia epidemiológica).

Así, podríamos pensar que la XE está desencadenado una séptima ola del coronavirus. No obstante, Víctor Jiménez Cid, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, detalla que el concepto de ola epidemiológica habla también de la percepción social del fenómeno: "Hablar de una séptima ola implicaría que la sociedad aceptara que hay una nueva subida en la curva, y ahora mismo no se quiere ver. Hasta que no haya un aumento de las hospitalizaciones, no se va a hablar de una nueva ola".