Un estilo de vida saludable puede compensar el riesgo genético de enfermedad cardiovascular, según un nuevo estudio

La enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. En España, sin ir más lejos, ha sido sólo este año en el que ha caído al segundo lugar, adelantada por el cáncer. Y ello a pesar de que en buena medida los eventos más severos y la mayoría de las muertes son de hecho prevenibles.

Son muchos los factores que contribuyen al riesgo de estas patologías, y entre ellos están algunos rasgos genéticos que hoy por hoy no podemos cambiar. Sin embargo, también hay muchos aspectos de la dieta, del ejercicio que hacemos o en general de nuestros hábitos que sí que influyen; y es sobre esto sobre lo que podemos actuar.

Un estilo de vida saludable compensa el riesgo genético

De hecho, según indica un artículo publicado en la revista científica de alto impacto Nature, adoptar un estilo de vida saludable en el que se aborden la mayoría de los factores de riesgo modificables de las enfermedades cardiovasculares sería suficiente para compensar el riesgo de aquellas personas que reúnen más factores genéticos.

Específicamente, el trabajo se basa en el análisis de los datos de 94.000 adultos chinos, recogidos en la base de datos China Kadoorie Biobank. Para estas personas, los adultos tuvieron en cuenta las puntuaciones de riesgo poligénico (una forma de evaluar el riesgo genético de las personas) para algunas de las enfermedades cardiovasculares más comunes, como son la enfermedad de la arteria coronaria, el ictus isquémico y la hemorragia cerebral. También atendieron a su estilo de vida, en base a factores como el hábito tabáquico, la dieta, la actividad física y el índice de masa corporal.

Este enfoque arrojó que incluso aquellos individuos con las mayores puntuaciones de riesgo poligénico se beneficiaban enormemente de llevar un estilo de vida saludable. Concretamente, observaron que en estos participantes llevar hábitos saludables reducía el riesgo de enfermedad de la arteria coronaria de inicio temprano hasta en catorce veces, y también disminuía el riesgo de ictus isquémico y de hemorragia cerebral.

Prevenir, clave frente a la enfermedad cardiovascular

Estudios como este subrayan la importancia que tienen las intervenciones sobre los factores de riesgo modificables del estilo de vida, que son la mejor herramienta de que disponemos para reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular tanto a nivel individual como a nivel de salud pública.

Desde hace años los expertos insisten en la importancia de incidir en estrategias preventivas, como complemento a la mejor atención a los eventos agudos graves. Este tipo de medidas, por ejemplo, están detrás del descenso de la mortalidad cardiovascular en países como España.

Especialmente importante resulta identificar a las personas que pueden reunir un mayor riesgo genético de esta clase de patologías, pues son quienes más pueden beneficiarse de las intervenciones sobre los factores del estilo de vida en términos de supervivencia y de calidad de vida.

