Este es el peor error al buscar la felicidad, según el científico de Harvard Arthur Brooks

La búsqueda de la felicidad es algo tan íntimamente humano que incluso la hemos incluido en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (que, por cierto, cumple este jueves 248 años) o la Declaración de derechos del Hombre y el Ciudadano.

A pesar de ello, muchas veces nos resulta esquiva: según el científico social estadounidense Arthur C. Brooks, quizás la cuestión radique en que debemos entender la felicidad como una dirección y no una meta. Lo que tendríamos que buscar es vivir una vida más feliz y no en alcanzar un estado que es inevitablemente impermanente.

El 'engaño' de la felicidad

Como explican Brooks y la presentadora Oprah Winfrey en su libro Build the life you want (Portfolio, 2023), a un nivel más puramente científico, la felicidad no es tanto un sentimiento como más bien un estado que surge de la combinación de distintos factores, y que se reconoce por la aparición predominante de emociones placenteras como satisfacción o bienestar.

Estas emociones, como todo lo demás que sucede en nuestra mente, están en última instancia mediadas por procesos químicos que se dan en el cerebro y que son cambiantes, entre otras cosas respondiendo a los diferentes estímulos externos que recibimos. Por ello, no se trata de fenómenos que podamos sostener de manera indefinida en el tiempo, sino que más bien deberíamos tratar de experimentar con la mayor frecuencia posible.

Y para ello, opina Brooks, la clave está en elaborar y emprender un plan de acción que incluya todos aquellos ámbitos que afectan a nuestra vida cotidiana y que, al cumplirlo, nos conduzca a ser más felices en el día a día.

El peor error

Sin embargo, según este experto, es fundamental que evitemos caer en el 'peor error': generarnos una obsesión con alcanzar la meta. Porque, como decíamos, la felicidad que cumplir objetivos proporciona es siempre pasajera. De hecho, la obsesión de conseguir las cosas que creemos merecer a pesar del esfuerzo invertido puede terminar generándonos sentimientos de frustración, con lo que esta forma de ver la felicidad puede tener justamente el efecto contrario.

Al final, el objetivo es que las situaciones y los estímulos que recibimos en nuestro día a día sean mayormente placenteros. Para Brooks, la clave está en cuidar una serie de ámbitos que tienen gran importancia en nuestra vivencia individual (como son el trabajo, la familia, los amigos o nuestras creencias personales).

En todo ello intervienen factores externos que inevitablemente escapan a nuestro control; pero, aún sin perder eso de vista, el objetivo no tiene que ser tanto alcanzar metas como más bien hacer que el viaje sea emocionante en lugar de frustrante.

