Este es el motivo genético por el que el pelo de algunas personas es casi imposible de peinar

Por mucho que lo intenten, hay ciertas personas que no logran domar su pelo. Diferentes características pueden hacer que sea más o menos moldeable, pero existe cierta cantidad de casos en los que constituye incluso un síndrome... y viene determinado por nuestro material genético.

Tres mutaciones

Lo que se conoce como síndrome del cabello impeinable es una condición rara caracterizada por un cabello seco, rizado, de color marrón claro o rubio que se proyecta hacia fuera en diferentes direcciones. Afecta principalmente a niños, ya que en muchos casos se resuelve por sí solo con la edad. En realidad, se debe a una anomalía en el tallo del pelo.

Tal y como explica un artículo publicado en el medio científico AJHG (American Journal of Human Genetics), hasta el momento se habían descrito casos tanto esporádicos como familiares con herencia autosómica dominante y recesiva. Pese a ello, por ahora no se había encontrado la causa molecular genética precisa.

Ahora, estos autores han identificado las mutaciones que lo causan a partir del análisis genético de 11 niños con el síndrome. Concretamente, afectan a tres genes: dos que codifican enzimas (PADI3 y TGM3) y uno que codifica la proteína objetivo de las mismas (TCHH). Todos ellos están implicados en la formación del tallo del pelo.

Mejora con la edad

Estudiando de qué manera estas mutaciones alteran dicho proceso por varios métodos (experimentos en cultivos celulares, modelos tridimensionales de proteínas, microscopía electrónica de barrido en modelos animales...), encontraron que las que afectaban a las enzimas impedían que la proteína TCHH se formase de la manera correcta, de tal manera que no podía cumplir su función, mientras que la que afecta a la proteína en sí misma provocaba una deficiencia de ella.

La proteína TCHH es un componente estructural del cabello. Por ello, su ausencia o su formación incorrecta provocaban diferentes alteraciones en el recubrimiento del pelo, dándole al mismo una forma irregular (ensanchamientos, estrechamientos, surcos...) que explica por qué es tan imposible de peinar.

Los autores, si bien reconocen que se trata de una condición no debilitante (como señalábamos, tiende a resolverse con la edad; de hecho, el análisis genético ha llevado a pensar a estos investigadores que el síndrome puede ser bastante más común de lo reportado) creen que estos hallazgos no sólo amplían nuestros conocimientos sobre la histología del cabello sino que, además, pueden tener aplicaciones para las industrias farmacéutica y cosmética.

Referencias

F Buket Ü. Basmanav, Laura Cau, Aylar Tafazzoli, Paul Farrant, Michel Simon, Regina C. Betz. Mutations in Three Genes Encoding proteins Involved in Har Shaft Formation Cause Uncombable Hair Syndrome. AJHG (2022). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2016.10.004