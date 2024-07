Los errores que cometes al tomarte la tensión arterial en casa y que pueden afectar al resultado

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo a la hora de desarrollar una complicación cardiovascular. Tanto el diagnóstico como el posterior control de la hipertensión, precisa de una recogida de las cifras de presión arterial que se ajusten lo máximo posible a las reales de cada paciente, para poder adoptar a continuación las medidas pertinentes.

Desde que se puede tomar la tensión en casa, gracias a los aparatos domésticos al uso disponibles en las farmacias y establecimientos autorizados, lo cierto es que cada ciudadano puede estar al día de cuáles son sus cifras. Sin embargo, se da la circunstancia de que existen tensiómetros no homologados, de los que no nos podemos fiar, y también que hay determinadas prácticas a las que no damos importancia en casa y que pueden dar al traste con la información precisa necesaria.

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ponen a nuestra disposición un documento titulado 'Medida estandarizada de la presión arterial en la consulta y en el domicilio', para que sepamos cómo tomar la presión arterial correctamente. Gestos como no colocar bien la espalda, o hablar mientras el tensiómetro está funcionando pueden aumentar la presión unos diez milímetros de mercurio.

Las cifras del tensiómetro, una información valiosa

Desde el Grupo de Trabajo de Cardiovascular y Diabetes de SEMG alertan de que "subestimar la importancia del proceso de recogida de datos de la tensión arterial tiene un alto impacto negativo en la seguridad del paciente, por motivos tanto de diagnósticos poco precisos como de sobretratamientos innecesarios".

La presión arterial debe controlarla el médico, pero podemos hacer un seguimiento en casa con un tensiómetro homologado. kanito

Tomar la tensión es una maniobra muy practicada por la gran mayoría de los ciudadanos adultos en España y en el mundo, y el problema surge cuando no se realiza la prueba de la manera correcta. En esos casos, la máquina nos devuelve unas cifras 'falsas' que pueden provocar males mayores.

Para obtener unos resultados fiables de presión arterial, según los profesionales de la salud, es necesario adoptar una serie de procedimientos que incluyan la preparación correcta del paciente antes de la toma, una buena técnica durante la misma y una adecuada interpretación de los valores obtenidos después.

Hábitos erróneos a la hora de tomar la presión arterial son, por ejemplo, no haber estado en situación de reposo cinco minutos antes de poner el tensiómetro. El paciente debe haber descansado y no puede estar bajo los efectos del estrés en ningún caso. También es mala idea haber tomado con anterioridad café o bebidas estimulantes, sentarse de cualquier manera, o cruzar las piernas.

A su vez, tomarnos la tensión en casa mientras conversamos con quien está a nuestro alrededor provocará unos resultados alejados de la realidad. El codo debe permanecer apoyado y situarse a la altura del corazón, y el manguito estar en contacto con la piel y ser del tamaño correcto.

Claves para tomar la tensión arterial de forma correcta

Según las directrices europeas, la presión arterial correcta en general debe ser de menos de 120 mmHg la sistólica, y menos de 80 mmHg la diastólica. A partir de aquí, de lo que debemos asegurarnos es de que realizamos la medición de forma correcta. Con esa información, si es fiel a la realidad, podremos tomar las medidas necesarias.

La cifra superior indica la presión arterial asistólica, y la inferior la diastólica. ORGANIZACIÓN

En la medición debemos localizar los dos valores numéricos de interés, que son dos: el número superior es la PA sistólica, que es la PA cuando el corazón late y bombea la sangre a las arterias. El número inferior es la presión arterial diastólica, que es la presión del árbol cardiovascular cuando el corazón no bombea sangre.

Existe un tercer dato o valor numérico que puede aparecer en los tensiómetos homologados, y es la frecuencia cardíaca. Esta cifra indica el número de veces que el corazón late en un minuto.

La importancia del entorno

Controlar la presión arterial es importante, sobre todo en los casos de hipertensión. Hoy en día existen tensiómetros digitales con los que hacerlo tranquilamente en casa y las veces que sean necesarias. Los expertos aconsejan llevar a cabo tres medidas con un intervalo de un minuto, y utilizar como válida la media de las dos últimas.

Para medir la presión arterial en casa hay que buscar un lugar tranquilo, y con buena temperatura. iStockphoto

Además de emplear un tensiómetro validado, debemos tomarnos la presión arterial en un lugar tranquilo, sin ruidos, y en el que no haga ni mucho frío ni excesivo calor. Para evitar errores de medición, el manguito que se coloca en el brazo debe ser de nuestro tamaño. Previamente, debemos haber descansado entre 5 y 10 minutos. Nada de ejercicio una hora antes.

Frecuencia de las mediciones de la presión arterial

Para un diagnóstico correcto, y antes de cada visita al consultorio, los expertos recomiendan hacer mediciones durante una semana, en tres días consecutivos como mínimo. Las medidas, mejor matutinas y vespertinas (antes de la comida y antes de la cena); y siempre antes de tomar medicamentos o de comer.

La tensión debe tomarse variuas veces al día, y mejor antes de comer y antes de cenar. Getty Images

Antes de la medición, si lo necesitamos, debemos pasar por el baño. Evitar el tabaco y el ejercicio físico también es obligatorio. Cuando nos sentamos para colocarnos el manguito, mejor que esperemos unos minutos respirando tranquilos, y que evitemos situaciones estresantes previas.

Esto es lo que debes evitar en el momento de la medición

Como hemos mencionado anteriormente, hablar durante la medición de la presión arterial invalida automáticamente el resultado. No podemos fiarnos de las cifras que aparezcan en pantalla. Antes de comenzar, debemos tener cuidado de no llevar puesta una prenda de vestir que comprima nuestro brazo, que es mejor que esté desnudo.

La tensión debe medirse sobre una silla con respaldo, con la espalda recta bien apoyada, y sin hablar. iStockPhoto

El manguito que presionará nuestro brazo debe estar en contacto directo con la piel, 2 o 3 dedos por encima del pliegue del brazo-antebrazo. El brazo se colocará por encima de una mesa, siempre apoyado en una base sólida, y más o menos a la altura del corazón.

También es importante buscar una postura en la que nos encontremos cómodos, sentados en una silla o sillón, apoyando bien la espalda en un respaldo alto, con los pies en el suelo y sin cruzar nunca las piernas. Nunca debemos mover el brazo ni los dedos, puesto que eso alterará el resultado y nos dará un error de lectura.

Otra recomendación importante de las autoridades sanitarias es la de medirnos la presión arterial cada cierto tiempo con nuestro médico o enfermera, con el objetivo de comprobar que los datos que recoge el monitor casero se corresponden con los que nos toman en consulta los profesionales. Es una manera de calibrarlo, saber que las cifras en casa son fieles a la realidad.

