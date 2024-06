"Dos puntos de más": Qué es la episiotomía y cuál fue el problema en esta intervención de la vagina que sufrió Greeicy Rendón

La actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón pasó este martes por el célebre programa La Resistencia, presentado por el humorista David Broncano, y allí explicó que sufre una secuela como consecuencia del parto de su hijo con Mike Bahía.

Concretamente, detalló que el problema es una sutura incorrecta de la episiotomía: "Se fueron unos puntos de más, no entra nada", dijo. "Tenían que coser tres puntos y agarraron cinco".

¿Qué es y por qué se realiza la episiotomía?

Tal y como explica la Universidad de Stanford (Estados Unidos) en su portal de divulgación sobre medicina, la episiotomía es una incisión que se realiza en la pared vaginal y en el perineo (la zona que va desde el orificio vaginal hasta el ano) para agrandar el canal y facilitar el parto natural.

Antiguamente, la episiotomía se realizaba como procedimiento de rutina. Sin embargo, esta realidad está cambiando. Por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) ya no recomienda realizarla si no existe un motivo justificado para ello, una línea que sigue el ministerio de Sanidad de nuestro país.

En la actualidad, detalla la Clínica Mayo de Estados Unidos, la episiotomía está indicada en aquellos casos en los que se necesita que el parto sea rápido: por ejemplo, si el hombro se atasca tras el hueso pélvico, si el bebé muestra una frecuencia cardíaca irregular o si hace falta usar fórceps o ventosa.

¿Qué riesgos conlleva?

Hay que tener en cuenta además que la episiotomía conlleva algunos riesgos. Por ejemplo, la recuperación puede ser incómoda e incluso ser causa de infecciones. También puede provocar dolor en las relaciones sexuales posteriores al parto.

Igualmente, una episiotomía puede aumentar el riesgo de sufrir un desgarro vaginal de cuarto grado, que se extiende por todo el esfínter anal hasta la membrana mucosa que recubre el recto y que puede ser motivo de incontinencia fecal.

Respecto a las suturas que cierran la incisión, en ocasiones se han registrado casos de suturas excesivas. Cuando esto se realiza de manera consciente por el profesional médico se conoce popularmente como el 'punto para el marido', y se basa en la creencia errónea de que estrechar la abertura vaginal produce mayor placer sexual en las relaciones posteriores al varón. Muchas veces se ha realizado sin consentimiento de la mujer y se considera una forma de violencia obstétrica.

Cuando el cierre de la incisión es excesivo, sea de manera accidental o intencionada, es posible solucionar el problema, por lo que es imprescindible acudir a un profesional sanitario.

