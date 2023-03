El síntoma de la covid-19 que puede aparecer hasta seis meses después de la infección

Incluso los pacientes con infecciones leves por covid-19 pueden sufrir complicaciones de salud durante meses, incluso años, después de la infección. Casi el 19% de los adultos de Estados Unidos que anteriormente habían dado positivo en las pruebas de COVID-19 afirman tener covid larga, en el que experimentan signos y síntomas durante cuatro semanas o más después de la fase inicial de la infección.

En un esfuerzo por cuantificar lo que el covid largo significa ahora y podría significar en el futuro para estos pacientes, investigadores de Intermountain Health, en Estados Unidos, han estudiado a casi 150.000 pacientes en busca de síntomas cardiovasculares y descubrieron que los pacientes que dieron positivo presentaban tasas más elevadas de dolor torácico en los seis meses a un año posteriores a la infección.

Dolor torácico

"Muchos pacientes con covid-19 experimentan síntomas mucho más allá de la fase aguda de la infección", afirma Heidi T. May, doctora en epidemiología cardiovascular de Intermountain Health e investigadora principal del estudio. "Aunque no observamos tasas significativas de acontecimientos importantes como infarto de miocardio o ictus en pacientes que presentaban una infección inicial leve, sí observamos que los dolores torácicos eran un problema persistente, lo que podría ser un signo de futuras complicaciones cardiovasculares".

En el amplio estudio retrospectivo, presentado en la Conferencia Científica 2023 del Colegio Americano de Cardiología, los investigadores compararon tres grupos de pacientes de Intermountain Health. Por un lado, 148.158 personas de 18 años en adelante que dieron positivo en la prueba de covid y fueron tratadas en régimen ambulatorio entre marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Por otro lado, 148.158 pacientes covid negativos de aproximadamente la misma edad y sexo, atendidos en los mismos meses, que los que dieron positivo en COVID-19 y en tercer lugar 148.158 pacientes atendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2019, como control histórico, para dar cuenta de cómo los pacientes accedieron a la atención sanitaria de forma diferente durante lo peor de la pandemia.

El equipo de investigación descubrió que a intervalos de seis meses y un año, los pacientes que dieron positivo en covid-19 tuvieron tasas significativamente más altas de experimentar dolor en el pecho, pero no observaron otros aumentos en los eventos cardiovasculares.

"En este momento, los síntomas no se traducen necesariamente en resultados concretos, pero eso es algo que habrá que volver a evaluar con el tiempo", señala la doctora May. "Podría ser que los efectos duraderos de la infección en el sistema cardiovascular sean difíciles de cuantificar en términos de diagnósticos u otros acontecimientos a corto plazo y no se aprecien hasta un seguimiento más prolongado".