El signo que predice una menopausia más temprana

En lo relativo al ciclo menstrual, cada mujer es un mundo. Tanto durante la edad fértil como al final de esta (con la llegada de la menopausia), algunas experimentan una serie de síntomas que pueden incluso impactar seriamente en la calidad de vida.

El periodo corto, asociado a síntomas más intensos

Ahora, una investigación publicada en la revista especializada Menopause ha encontrado que se puede predecir la gravedad de los síntomas de la menopausia, así como el inicio temprano de la misma a partir de un parámetro de la menstruación durante la edad reproductiva: la duración de los periodos.

Concretamente, los autores citan signos tales como los 'sofocos', la depresión, la ansiedad, los cambios cognitivos y los problemas en la duración y la calidad del sueño. Los factores de riesgo tradicionalmente considerados de cara a experimentar estos signos incluyen la demografía (edad y etnia) y varios factores modificables relacionados con el estilo de vida, como el índice de masa muscular, el hábito de fumar y la actividad física.

Más recientemente, no obstante, la evidencia parece apuntar a que determinados rasgos reproductivos y condiciones durante la edad reproductiva podrían estar asociadas a los síntomas de la menopausia, aunque los datos al respecto no resultan concluyentes del todo. Por ejemplo, la irregularidad en la duración de los periodos se relacionó con una menor severidad de los síntomas depresivos en las mujeres chinas, y una mayor severidad en las francesas.

En esta ocasión los autores tomaron datos de 600 mujeres, y encontraron que la duración corta (reportada por ellas mismas) del periodo menstrual (menor o igual a 25 días) durante su época reproductiva tenían una mayor frecuencia total de síntomas de la menopausia así como un inicio más temprano de esta última etapa, en comparación con las mujeres que tenían periodos de duración normal (26 a 34 días).

Específicamente, las mujeres con ciclos menstruales más cortos tenían mayor probabilidad de sufrir problemas de sueño a la mediana edad, molestias cardíacas y síntomas depresivos. Por otra parte, también tenían más probabilidad de presentar un índice de masa corporal más alto durante el embarazo.

Aún así, estos investigadores advierten de que los datos disponibles continúan siendo escasos, por lo que creen que es necesario llevar a cabo más estudios sobre esta cuestión y específicamente estudios que evalúen el caso de las mujeres cuyo ciclo menstrual usual tenga duraciones especialmente cortas, de menos de 21 días.

