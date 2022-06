El optimismo alarga la esperanza de vida, según un estudio

Desde hace tiempo, la evidencia científica ha venido sugiriendo que existen una serie de factores psicológicos que en sí mismos tienen una influencia muy importante en nuestra salud.

A menudo, se habla especialmente de el impacto negativo de estos factores; por ejemplo, de cómo el estrés y los trastornos de salud mental detraen de nuestro bienestar. Sin embargo, parece que lo contrario también es cierto y que los estados emocionales positivos podrían tener consecuencias tangibles (y medibles) en el estado fisiológico de las personas.

Estudio de gran cohorte

En esta línea, un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses y publicado en la revista científica Journal of the American Geriatrics Society ha aportado nueva evidencia de que el optimismo podría alargar la esperanza de vida de las personas.

Como decíamos (y como señalan los propios autores del trabajo) la idea no es nueva, y ya se habían llevado a cabo otras investigaciones sobre la cuestión cuyos resultados apuntan en la misma dirección. No obstante, muchos de estos trabajos se habían practicado sobre cohortes poco diversas en algunos aspectos.

Así, en esta ocasión se han empleado los datos de nada menos que 159.255 mujeres étnica y racialmente diversas, extraídos del estudio Women's Health Initiative. Debido a que dicha encuesta se realiza respondiendo un cuestionario extensivo y completo, los investigadores pudieron realizar varias asociaciones de optimismo y ajustar convenientemente factores del estilo de vida que podrían distorsionar los resultados.

Una esperanza de vida un 5,4% mayor

Con esta metodología, los autores encontraron que los niveles más altos de optimismo tenían una esperanza de vida un 5,4% más elevada que los más bajos. Esta diferencia era más elevada en las mujeres de raza negra (hasta un 7,6%) y más reducida en las mujeres asiáticas (1,5%).

Como es lógico, por otra parte, hay que destacar que las mujeres que tendían a ser las más optimistas eran las que vivían, por lo general, en mejores condiciones: niveles educativos más altos, menos prevalencia de condiciones de salud y solían tener un estilo de vida algo más sano.

Referencias

Koga, HK, Trudel-Fitzgerald, C, Lee, LO, et al. Optimism, lifestyle, and longevity in a racially diverse cohort of women. J Am Geriatr Soc. 2022; 1- 12.