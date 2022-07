El nuevo test para la covid que distingue entre la inmunidad de la vacuna y la de la infección

En los últimos años, muchas personas han contraído una (y varias veces) la covid-19, al tiempo que muchos otros recibían la vacuna. Algunos, incluso, han pasado por ambos trances. Al mismo tiempo, las políticas que relacionaban los dos fenómenos han ido variando ampliamente: aspectos como el tiempo a esperar tras una infección para recibir la vacuna, o si la primera sustituía una dosis de la segunda, han variado a lo largo del tiempo y el espacio.

Inmunidad de células T y anticuerpos

Y es que la inmunidad que otorga la infección y la que otorga la vacuna no son la misma. En esto se basa un nuevo test diagnóstico rápido desarrollado por la Universidad de Medicina de Viena, cuyos detalles se han publicado en el medio científico Allergy.

El nuevo sistema tiene una serie de características que lo hacen único. Por un lado, y al contrario que el resto de test rápidos disponibles, esta técnica evalúa la memoria inmunológica de las células T, en lugar de la concentración de anticuerpos. Esto permite detectar la inmunidad frente a la covid incluso en aquellas personas incapaces de producir anticuerpos frente al SARS-CoV-2.

Por otro lado, identifica en estas células la citoquina IL-13, un marcador de una respuesta altamente específica en las células T. Aunque la IL-13 se consideraba principalmente un marcador de respuestas alérgicas, aparentemente juega un papel fundamental en establecer una respuesta inmune de larga duración frente a la covid-19.

Diferenciar entre vacunados e infectados

Para lograr estos resultados, el test expone las células T a tres mezclas diferentes de péptidos del SARS-CoV-2. Esto es clave para diferenciar entre la inmunidad otorgada por la vacuna y la otorgada por la recuperación: mientras que los vacunados sólo responden a una de las mezclas (aquella en la que la proteína se indujo por la vacunación), los infectados respondían ante las tres mezclas diferentes.

El desarrollo de este test no sólo proporciona una herramienta rápida y útil para identificar la inmunidad de las personas a la covid-19, sino que también arroja luz sobre los diferentes mecanismos inmunes del cuerpo y sobre la evolución de los mismos a lo largo del tiempo (la concentración de anticuerpos decae con el tiempo, mientras que la respuesta de las células T se mantiene estable: esto parece indicar que una cierta protección frente a la enfermedad grave sí que sería un efecto permanente tanto de las vacunas como de la infección).

Referencias

