El motivo por el que estás siempre cansado puede estar en el intestino

¿Sufres de fatiga crónica? Por desgracia, encontrar el origen de este problema puede resultar extremadamente complicado, ya que son muchas las condiciones que pueden hacer que nos sintamos permanentemente cansados.

Por ejemplo, dos estudios han encontrado que la fatiga crónica podría ser un síntoma de un problema con la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias que habita de manera natural en nuestro tracto digestivo y que tiene una influencia determinante en muchos aspectos de nuestra salud.

Menor diversidad del microbioma

Los trabajos, financiados por los Institutos Nacionales de Salud (NIH)- de los Estados Unidos y publicados en el medio especializado Cell Host & Microbe, se basan en la comparación del análisis microbiológico de muestras intestinales tomadas de pacientes con fatiga crónica o encefalomielitis miálgica y el de muestras extraídas de pacientes sanos.

Más específicamente, uno de ellos empleó muestras de 106 personas con la condición y de 91 controles sanos; el segundo, de 149 pacientes con la condición y 79 controles sanos.

Los análisis de diferente tipo, que incluían seguimientos a través del tiempo, de forma simplificada arrojaron que muchas de las personas con fatiga crónica presentaban niveles anormalmente bajos de ciertas especies bacterianas en comparación con los controles sanos; varias de estas especies se considera que tienen efectos saludables para la salud de las personas.

Desequilibrios químicos

Por ejemplo, especies como Faecalibacterium prausnitzii y Eubacterium rectale producen un metabolito (un producto de sus propios procesos químicos) llamado butirato, que supone una importante fuente de energía para las células que recubren el interior del tracto digestivo.

Por el contrario, las personas con fatiga crónica tendían a presentar niveles anormalmente elevados de otras especies como Enterocloster bolteae o Ruminococcus gnavus, que se han asociado con enfermedades autoinmunes y síndrome del intestino irritable.

Estas conclusiones representan un conocimiento importante y valioso, no sólo por sus implicaciones sobre la patología de la enfermedad sino porque pueden servir de base para considerar nuevos biomarcadores de cara a un diagnóstico más preciso de los pacientes con la condición.

Referencias

