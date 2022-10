El estudio más grande hasta la fecha descarta que la anestesia en la madre cause problemas del desarrollo neurológico en los niños

Durante el embarazo, los médicos suelen evitar administrar anestesia a la madre en la medida de lo posible. De hecho, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense ha advertido de que el uso repetido o prolongado de anestesia durante el tercer trimestre puede resultar en problemas de desarrollo neurológico en los niños.

Estas circunstancias parten de que ciertos estudios animales han encontrado que la anestesia general durante el embarazo puede provocar daños cerebrales al feto y perjudicar su aprendizaje y su memoria. Sin embargo, los científicos llevan tiempo debatiendo sobre si esta evidencia es aplicable a humanos o no.

El estudio más grande hasta la fecha

Ahora, el estudio sobre la cuestión en humanos más grande hasta la fecha, publicado en la revista académica de la Asociación de Anestesistas de Estados Unidos (Anaesthesia), ha descartado que exista relación entre la exposición prenatal a la anestesia y problemas posteriores en el desarrollo neurológico.

Para llegar a esta conclusión, los autores identificaron más de 500 niños de entre 2 y 18 años cuyas madres habían sido sometidas a cirugías no obstétricas durante el embarazo, y compararon su estado neurológico con el de un grupo de control cuyas madres no habían recibido anestesia durante la gestación.

Para medir y comparar su desarrollo neurológico emplearon un abanico de herramientas estandarizadas que atendían a aspectos como la conducta, problemas psicosociales, diagnósticos psiquiátricos y trastornos del aprendizaje. Otro punto que los investigadores destacan es que las madres de estos niños habían sido anestesiadas con fármacos y técnicas actuales.

Sin diferencias significativas

Efectivamente, este equipo no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, lo que les llevó a inferir que la exposición prenatal a la anestesia no se asocia con problemas en el desarrollo neurológico clínicamente relevantes (sí que reconocen, no obstante, que puede tener un efecto mínimo comparado al que tienen el nivel educativo de los padres o la edad de la madre en el momento del nacimiento).

Esto, dicen, no pretende cambiar la recomendación de evitar la cirugía y la anestesia en lo posible, pero recuerdan igualmente que los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió a estas madres no podían ser pospuestos. Por ello, esperan que se empleen para dar confianza y tranquilidad a aquellas madres que necesiten ser anestesiadas durante el embarazo.

Referencias

T. Bleeser, S. Devroe, N. Lucas, T. Debels, M. Van de Velde, J. Lemiere, J. Deprest, S. Rex. Neurodevelopmental outcomes after prenatal exposure to anaesthesia for maternal surgery: a propensity-score weighted bidirectional cohort study. Anaesthesia (2022). DOI: https://doi.org/10.1111/anae.15884