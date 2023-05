El estrés, ¿la razón por la que las mujeres tienen mayor riesgo de alzhéimer?

El cuerpo humano es un complejo conjunto de sustancias y procesos en el que todo lo que sucede está de alguna forma relacionado. Por eso, la medicina moderna tiene cada vez más en cuenta los aspectos no sólo puramente biológicos de la enfermedad, sino también psicológicos y sociales.

El alzhéimer es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciencia moderna, y los investigadores aún buscan comprender del todo sus causas y factores de riesgo. Una cuestión interesante radica en que las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de desarrollar la patología que los hombres, y un reciente estudio acaba de concluir que la razón podría estar en parte en los niveles de estrés.

Una diferencia compleja

Hasta ahora, esta diferencia por géneros se había achacado principalmente al hecho de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres (y la edad avanzada es el principal factor de riesgo de la enfermedad). Sin embargo, existe abundante evidencia de que la desigualdad se mantiene incluso tras ajustar esa variable.

Similarmente, se ha observado que el principal factor de riesgo genético (el gen APOE e4) parece tener más efecto en las mujeres que en los hombres, pero lo cierto es que los casos de alzhéimer mediados genéticamente son minoritarios. Otros factores sociales y del estilo de vida también podrían jugar algún papel; algunos estudios han arrojado que las mujeres que desarrollan un trabajo remunerado tienen deterioros de la memoria en la vejez más lentos que aquellas que no lo desarrollan.

Con todo, este trabajo, llevado a cabo por autores de la Escuela de medicina de la Universidad Washington (Estados Unidos) y publicado en la revista científica Brain he encontrado que el estrés lleva a un aumento de la formación de placas de beta-amiloide en el tejido cerebral (un biomarcador inequívoco del desarrollo de alzhéimer) en los ratones hembra, pero no en los machos.

Mecanismos celulares diferenciados

Hay que tener en cuenta, apuntan estos investigadores, que el estrés desencadena la liberación de una serie de hormonas como adrenalina o cortisol que si se producen en exceso o de manera crónica terminan por dañar los tejidos, causando inflamación y daño genético y celular. Además, señalan, muchos estudios previos han mostrado que las mujeres tienen más riesgo de padecer estrés que los varones

Por otra parte, los investigadores detallan que existe una diferencia fundamental a nivel celular en la respuesta a la hormona factor liberador de corticotropina (CRF) entre hembras y machos en los ratones. En las primeras, las células nerviosas absorben esta hormona, generando una cascada de eventos que culmina con un incremento de los niveles de beta-amiloide en el cerebro. En los machos, por el contrario, las células nerviosas no absorben la hormona.

Esta diferencia no se ha observado aún en los humanos, pero los autores creen que sus hallazgos apuntan en una dirección reveladora de cara a investigar más en profundidad la diferencia en incidencia entre las mujeres y los hombres.

Referencias

Hannah M Edwards, Clare E Wallace, Woodrow D Gardiner, Brookelyn M Doherty, Ryan T Harrigan, Kayla M Yuede, Carla M Yuede, John R Cirrito. Sex-dependent effects of acute stress on amyloid-β in male and female mice. Brain, (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awad052