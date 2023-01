El ejercicio físico de alta intensidad potencia una molécula clave en el cerebro que protege frente a la progresión del alzhéimer

El alzhéimer, que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo actualmente es hoy en día una de las principales causas de mortalidad; además, se espera que su incidencia siga aumentando a buen ritmo en las próximas décadas.

Sus causas son variadas y complejas, y se cree que existe un componente genético importante. Sin embargo, se sabe también que la patología puede verse influida por varios factores del estilo de vida como el ejercicio físico o la nutrición. Con todo, los mecanismos concretos que median en estas relaciones no están del todo claras.

Un posible mecanismo neuroprotector

Por ejemplo, se ha observado que el ayuno intermitente y el ejercicio físico habitual tienen un efecto neuroprotector frente al deterioro cognitivo propiciado por el envejecimiento. Teniendo en cuenta esto, una de las explicaciones propuestas es que estos dos factores, que son en realidad estresores, podrían evitar un metabolismo exclusivamente dedicado a la obtención de la energía a partir de glucosa en el cerebro.

A su vez, este cambio en el sustrato cerebral se ha implicado en estudios anteriores en la regulación al alza del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés), una proteína implicada en la neuroplasticidad, el aprendizaje y la memoria que podría explicar los beneficios neuroprotectores de estos dos patrones (el ayuno intermitente y el ejercicio físico habitual).

Con el fin de verificar esta conexión, un grupo de investigadores ha llevado a cabo un estudio, publicado en el medio académico The Journal of Psysiology, en el que examinan los efectos aislados y en combinación sobre los niveles circulantes de BDNF de los ayunos de 20 horas, de distintas cantidades de tiempo de ejercicio de intensidad ligera y de ejercicio de alta intensidad. Para ello, reclutaron 12 voluntarios a los que sometieron a diferentes combinaciones de estos programas y cuantificaron sus niveles de BDNF y otros parámetros.

El ejercicio intenso, la mejor alternativa

Los resultados fueron variados. Los ayunos de 20 horas, por un lado, disminuían los niveles de glucosa en sangre y aumentaban los de cetonas, pero no parecían tener efectos observables en los niveles de BDNF en sangre. 40 minutos de ciclismo con intensidad moderada, al 25% del pico de oxígeno, incrementaban los niveles de BDNF en sangre entre un 6 y un 8%, como también aumentaba las plaquetas entre un 6 y un 7%.

Si en lugar de 40 minutos los participantes montaban en las bicicletas durante 90 minutos, el aumento de BDNF en sangre se acercaba al 10%; si se añadían intervalos de 40 minutos de alta intensidad, el aumento de BDNF se crecía entre 4 y 5 veces más, siendo el patrón que más parecía lograr un aumento en este parámetro.

En base a estos resultados, y sin que sirvan para negar el efecto neuroprotector de los ayunos (que, más bien, deberá ser explicado por otros mecanismos), los autores concluyen que la manera más eficiente de aumentar los niveles de BDNF en la sangre, con sus posibles efectos protectores frente al alzhéimer y las demencias, es mediante la práctica de ejercicio de alta intensidad.

