La cafeína, probablemente la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo, tiene muchas propiedades de lo más fascinantes. Es estimulante, diurética y vasoconstrictora. En general, se considera que su uso moderado puede resultar beneficioso en muchas áreas de la salud (eso sí, hay que señalar que su consumo también puede acarrear ciertos problemas, especialmente en cantidades excesivas y diariamente).

Con todo, aún es mucho lo que nos queda por aprender sobre ella. En esta línea, un equipo internacional de científicos ha encontrado que un metabolito (es decir, un producto del procesamiento de una sustancia por el organismo) de la cafeína parece ralentizar la progresión de la miopía en niños.

Un tratamiento en uso en Dinamarca desde 2009

Así se desprende de un artículo publicado en la revista científica British Journal of Ophtalmology, en el que se explica que este metabolito se viene usando para tratar la miopía infantil en Dinamarca desde al menos 2009, pero que hasta el momento no se había evaluado en estudios a largo plazo.

Gracias a esto, los autores del presente trabajo pudieron tomar los datos de 711 niños (356 chicas y 355 chicos) tratados de miopía en una clínica ocular danesa entre junio del año 2.000 y enero del 2021. Dentro de la muestra, 624 habían recibido tratamiento con 7-MX en dosis de hasta 1.200mg diarios.

La miopía se produce cuando el ojo crece demasiado en el eje frontal, con lo que toma una forma alargada. Por ello, para evaluar la eficacia del 7-MX, se fijaron en las mediciones axiales de los ojos de los niños.

Aparentemente eficaz y sin efectos secundarios

Por este método, encontraron que los niños que habían recibido el metabolito de la cafeína mostraban una progresión más lenta de la miopía que aquellos que no lo habían recibido, y que esa ralentización era más acusada conforme aumentaba la dosis.

Otro punto importante es que, durante el periodo que duró el seguimiento de estos niños, ninguno de ellos reportó ningún efecto secundario significativo, lo que indica que se trataría de un tratamiento seguro.

Aún así, es importante aclarar varios puntos. El primero es que el estudio es observacional, y por tanto no puede establecer una relación causa-efecto válida entre la ingesta de 7-MX y la ralentización de la progresión de la miopía; esto solo puede hacerse mediante un ensayo aleatorizado.

La segunda cuestión es que no pudieron ajustar los resultados a diversos factores que podrían influir, como la genética, el tiempo pasado en exteriores, el tiempo pasado trabajando o la etnia.

Finalmente, se debe tener en cuenta que aunque nuestro organismo produzca 7-MX al procesar la cafeína, el efecto del metabolito no tiene por qué replicarse simplemente por la ingesta de bebidas cafeinadas, siendo relevantes otros factores como la dosis o el método de administración.

