El caso del hombre que tuvo covid durante 400 días: así consiguieron curarlo médicos de Reino Unido

Aunque en la mayoría de los casos la infección por el SARS-CoV-2 provoca, a lo sumo, una enfermedad leve, durante toda la pandemia hemos podido ver también la cara más terrible del virus en la forma de cuadros graves o persistentes. Especialmente, en personas con una serie de vulnerabilidades ante la patología.

Uno de estos casos, especialmente llamativo, es el de un hombre de 59 años del Reino Unido que sufrió una infección crónica que le duró nada menos que 400 días, antes de que los médicos encontraran la clave para curarlo.

Un paciente inmunodeprimido

Tal y como recoge el medio estadounidense The Washington Post, haciéndose eco de un manuscrito publicado en el medio académico Clinical Infectious Diseases, el paciente en cuestión tenía el sistema inmune debilitado por la medicación inmunosupresora que tomaba para prevenir complicaciones de un trasplante de riñón. Inicialmente, este hombre recibió un diagnóstico positivo en covid-19 en diciembre de 2020.

Test posteriores en febrero de 2021 y en enero de 2022 continuaron arrojando resultados positivos. Por ello, un equipo de investigadores del NHS (el servicio sanitario público británico) con base en Londres decidió analizar genéticamente muestras virales del paciente, con el fin de determinar si se trataba de una única infección o de varias sucesivas.

Este método reveló que se trataba de la misma cepa de virus desde el inicio, con sólo variaciones genéticas menores. Esto implicaba que el paciente sufría de una infección crónica de SARS-CoV-2, una entidad distinta de la 'covid persistente' (esta última se caracteriza por una serie de secuelas distintas a los síntomas agudos, que son en cambio los que permanecen largo tiempo en el primer caso).

La genética del virus, clave para tratarlo

No sólo eso, sino que la variante del virus que había infectado al hombre era la B.1.177.18, una muy antigua y que estaba presente en el Reino Unido a finales de 2020, justo cuando el paciente contrajo la enfermedad.

El proceso de análisis genético del virus no sólo sirvió para determinar la duración de la infección, sino que además fue clave para lograr la recuperación del paciente. Basándose en los datos obtenidos, los investigadores pudieron elaborar un anticuerpo combinado hecho a medida para administrar al paciente.

No se trata de la única instancia registrada en la que se emplea esta estrategia, y de hecho el reporte del equipo londinense recoge varios casos de terapias individualizadas en pacientes con infección crónica de salud. Y es un método rápido: la secuenciación genómica realizada por este proceso puede obtenerse en tan sólo 24 horas, permitiendo a los médicos responder rápidamente.

Infecciones crónicas

Hasta ahora, no está del todo clara la prevalencia de las infecciones crónicas de coronavirus. El caso más largo registrado fue un hombre que resultó positivo en covid durante 505 días antes de, finalmente, fallecer.

Sin embargo, sí que está claro que existe una diferencia significativa entre los casos comunitarios normales, que se resuelven completamente en el plazo de unas dos semanas, y una pequeña proporción de pacientes inmunocomprometidos que padecen infecciones crónicas de más de seis semanas de duración.

En estos últimos casos, algunos pacientes cursan de manera principalmente asintomática o con síntomas leves (como el paciente del reporte) y aquellos que sufren cuadros más severos. Sea como sea, una infección a largo plazo causa daños en el organismo, e incluso las personas más leves tienen cierto riesgo de que sus síntomas empeoren drásticamente más adelante.

