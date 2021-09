El cáncer más frecuente en jóvenes que padeció la influencer Mia Mackin: así es el linfoma de Hodgkin

Esta semana ha sido noticia la historia de la influencer irlandesa Mia Mackin, una joven de 25 años que creía estar en buen estado de salud pero que, al someterse a una revisión médica y sospechando estar embarazada fue en cambio diagnosticada de cáncer.

Tal y como refleja el diario The Sun, concretamente a Mackin se le diagnosticaron primero un linfoma de Hodgkin en el pecho y posteriormente un cáncer de tiroides. El primero de estos pertenece a uno de los tipos más comunes entre las personas jóvenes, junto a los tumores cerebrales.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

El linfoma de Hodgkin es un subtipo de linfoma, que es una enfermedad tumoral en la que las células que se vuelven malignas son células que están en la sangre, de un modo similar a lo que ocurre en el caso de la leucemia, tal y como explica la Asociación Española Contra el Cáncer.

La particularidad es que las células afectadas en este caso son los linfocitos, que se originan en el sistema linfoide, y de ahí el nombre. Aparece por una alteración en los mecanismos de control de los linfocitos, lo que da lugar a una división celular descontrolada.

Entre los posibles síntomas que pueden aparecer están, en primer lugar, la detección de un bulto, así como fiebre, cansancio general y astenia. En el caso de Mackin, en cambio, los dos signos principales fueron una importante pérdida de peso y un aumento en la frecuencia cardíaca, que se explica por la cercanía del tumor al corazón.

Afortunadamente, se trata de uno de los cánceres con mejores perspectivas de curación, con un porcentaje por encima del 70%, y este fue el caso de Mackin. Para ello, recibió un tratamiento con quimioterapia, que bastó para vencer al linfoma, y que es la opción más frecuente Sin embargo, también tuvo que someterse a dos cirugías y a radioterapia para eliminar el cáncer de tiroides

Toda la historia, además, motivó un gran cambio a nivel personal en la vida de Mackin. La joven gaélica se había criado como testigo de Jehová, que por preceptos religiosos no aceptan las transfusiones de sangre. Siendo necesario este procedimiento para su tratamiento, la influencer "prefirió vivir", tal y como explicó a The Sun: "No quería morir, así que durante este tiempo decidí dejar la secta, lo que significó dejar mi matrimonio y a mi familia".