El efecto del aire acondicionado en la salud: de los dolores musculares a las afecciones respiratorias

Aunque en ocasiones puede resultar imprescindible para combatir el calor, el aire acondicionado puede suponer más problemas que beneficios. Nuestra salud puede verse perjudicada de distintas formas si hacemos un uso incorrecto de este aparato, o no realizamos el mantenimiento que necesita de forma periódica. La musculatura y el sistema respiratorio son las zonas que se ven más frecuentemente perjudicas debido a una utilización indebida del aire acondicionado

Subida de temperaturas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AMET) las temperaturas en nuestro país han subido hasta 1,3 °C en los últimos sesenta años. Estos cambios tan bruscos en la climatología, supone, además de una grave amenaza para el planeta tierra, multitud de problemas relacionados con la salud.

El próximo verano 2024 se prevé como uno de los más cálidos de la historia, no solo en España, sino en gran parte de Europa. Es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos para combatir las llamadas olas de calor.

Mantener una rutina diaria adecuada es esencial para sobrellevar una ola de calor sin comprometer nuestra salud. Freepik

Las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, desmayos, deshidratación y otros trastornos, especialmente para los grupos más vulnerables de la población, como son las personas mayores, los bebés y las embarazadas. Es muy importante beber más cantidad de agua y con más frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas clave, y usar la indumentaria adecuada durante el verano.

En espacios interiores cada vez se hace más uso del aire acondicionado, y es que en muchas ocasiones se convierte en un artilugio imprescindible para poder realizar ciertas actividades en verano, como trabajar, dormir o dar clase. Efectivamente puede ser una fórmula perfecta para mantenernos frescos, siempre y cuando hagamos un uso correcto del mismo, y evitemos los diversos efectos adversos que el aire acondicionado puede suponer para nuestra salud.

Posibles efectos nocivos para la salud del aire acondicionado

La garganta puede irritarse a causa del aire frío y artificial del aire acondicionado, esto dependerá de la persona, ya que cada organismo es único y responde de forma distinta a los estímulos exteriores. Con el uso del aire acondicionado existe un riesgo de padecer faringitis y otras infecciones respiratorias que además de la garganta afectan a la nariz y a los ojos, como rinitis o obstrucción nasal, esto sucede sobre todo si la persona está expuesta durante un largo periodo de tiempo al aire frío del aparato.

Las alergias también se disparan con el uso del aire acondicionado, esto ocurre por la humedad del ambiente y la respuesta espontánea del cuerpo de generar más mucosa para protegerse. Las personas alérgicas o asmáticas deben tomar más precauciones al hacer uso del aire acondicionado. Una de las medidas preventivas imprescindibles y eficaces es limpiar semanalmente el filtro del aire acondicionado para evitar la acumulación de bacterias.

La combinación de la exposición al sol y el uso frecuente del aire acondicionado puede derivar en problemas cutáneos. La piel se seca y envejece más rápidamente y pica. Por otro lado, los dolores de cabeza y las migrañas también se ven acentuados debido al uso de este tipo de máquinas.

¿Cómo afecta el aire acondicionado a nuestra musculatura?

El organismo humano tiene la capacidad de autorregularse. Por ejemplo, si sentimos calor produce sudoración para refrigerarse y mantener el equilibrio entre la temperatura corporal y la ambiental.

Cuando recibimos el cañón de aire frío procedente del aire acondicionado de forma directa los músculos se contraen de manera violenta, pudiendo provocar tortícolis, dolores de espalda, e incluso parálisis en los casos de mayor gravedad.

¿Cómo hacer un uso adecuado del aire acondicionado?

Para que el aire acondicionado cumpla su función de refrescar el ambiente y garantizar la comodidad en verano sin poner en riesgo nuestra salud no debe estar nunca regulado con temperaturas inferiores a 22 grados.

También debemos evitar tenerlo siempre conectado, dependiendo del tamaño del espacio con 2 o 4 horas al día funcionando debe ser suficiente. Especialmente debemos evitar encenderlo durante la noche. Una buena estrategia es cerrar el dormitorio con el aire conectado un par de horas antes de irnos a dormir, y una vez vayamos a acostarnos apagarlo.

Por otro lado, también es fundamental el mantenimiento del aparato, tanto la limpieza como el cambio de filtros son necesarios para evitar la acumulación de bacterias y gérmenes.

