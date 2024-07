Drogas nazis: qué hay detrás de las pastillas con diseños del III Reich que circulan por Europa y por qué son un riesgo para la salud

En noviembre del año pasado, la policía holandesa detuvo a un conductor en un control de carretera después de que se saltase una señal de stop. Además de no llevar consigo un carnet de conducir válido y mostrar signos de ir visiblemente bajo el efecto de las drogas o el alcohol, se le incautaron 1.000 pastillas de éxtasis (MDMA) estampadas con la Reichsalder (el águila imperial en la heráldica alemana) en su versión usada por el régimen nazi en Alemania (esvástica incluida).

La noticia, que recogió en su día el tabloide irlandés Sunday World, podría tener una relevancia meramente anecdótica. Sin embargo, se suma a varios reportes que vienen sucediéndose de un tiempo a esta parte y que documentan la detección en varios países de Europa de drogas con diseños inspirados en la simbología de la extrema derecha y del tercer Reich.

"Aún no sabemos que son, pero se van a analizar"

Más recientemente, doctora Zoë Dubus, investigadora postdoctoral en historia de los psicodélicos, publicaba en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen con dos de estas pastillas, entregadas recientemente en Francia y que según informó "han empezado a circular por Francia y han sido detectadas desde este año en Suiza, Islandia y Holanda".

Pastilla con el símbolo de las Schtzstaffel, las famosas SS nazis. Dr. Zoë Dubus (@zoe_dubus) / X

"Todavía no sabemos lo que son estas, pero han sido enviadas a analizar", continuó: "Otras pastillas analizadas hasta el momento contenían MDMA o 2C-B". Así lo recoge la web Saferparty.ch (perteneciente a una organización de reducción de daño que ofrece datos sobre sustancias psicoactivas y sus riesgos así como atención anónima a usuarios), citada por Dubus.

Cabe apuntar, además, que de acuerdo a esta experta ya se habían detectado en otras instancias drogas con otros símbolos nazis: algunas con el logo de las Schutzstaffel (las tristemente famosas SS) en 2019, pastillas con esvásticas en 2022 que contenían LSD, y hace sólo unas semanas la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron en las Baleares dos toneladas de cocaína marcada, de nuevo, con la iteración nazi de la Reichsalder (según informó el periódico de noticias sobre España en inglés y alemán The Olive Press)

Riesgos variados e impredecibles

Los riesgos de estas drogas dependen enteramente de su composición, que según estas fuentes puede variar incluso en pastillas con exactamente el mismo aspecto.

Por ejemplo, en el caso del 2C-B, estamos hablando de una feniletilamina (y por tanto, emparentada con el MDMA y otras anfetaminas) psicoactiva incluso en dosis bajas, con posibilidades importantes de efectos poco placenteros. Existe, como recuerda Saferparty.ch, poco volumen de evidencia sobre los riesgos y efectos secundarios de esta sustancia (y de otras impurezas detectadas en la pastilla), por lo que la prudencia aconseja considerarlos potencialmente similares a los de otras anfetaminas (problemas cardíacos, problemas de memoria, problemas emocionales, úlceras de la piel, problemas para dormir y hasta la muerte).

Respecto a las pastillas con la Reichaslder en las que se encontró MDMA, cabe señalar que contenían una dosis "extremadamente elevada" según la organización. Esto conlleva el riesgo de efectos graves el síndrome serotoninérgico (potencialmente fatal) como convulsiones, calambres, golpe de calor, ánimo depresivo, problemas para dormir o falta de concentración. El uso habitual de altas cantidades de MDMA resulta neurotóxico e incrementa el riesgo de daños cerebrales irreparables.

La combinación de ambas sustancias y más impurezas químicas, documentada en una pastilla encontrada este año en Zúrich (Suiza) conlleva aún más riesgos adicionales y sus efectos sobre el cuerpo son todavía más impredecibles.

"Los psicodélicos no van a cambiar el mundo"

Más allá de el peligro que suponen para la salud de los consumidores (y que es el mismo que otras presentaciones de las mismas sustancias, considerando en cada caso la dosis), Dubus recuerda que el consumo de drogas psicodélicas o de fiesta "no te convierte en un pacifista o un ecologista", al contrario de lo que a menudo creen ciertos grupos de usuarios.

"De hecho", argumenta, "parece que los psicodélicos pueden reforzar ideologías preestablecidas", como, cita la experta, ha concluido la investigación llevada a cabo por el antropólogo francés David Dupuis y resumida en el portal de la organización de salud mental Mind Foundation.

"La existencia de estas pastillas me horroriza. No puedo imaginarme cómo deben de ser los eventos en los que las personas las toman. En el actual contexto político francés, es obviamente aún más preocupante", opina. "Los psicodélicos no van a cambiar el mundo. Y hay grupos, cada vez más poderosos, que amenazan nuestras sociedades. Las personas que usan estos productos lo hacen para consolidar su ideología fascista, para sentirse más unidos y más legitimados. Es aterrador".

Referencias

Neil Fetherstonhaugh. Dutch cops seize 1,000 ecstasy pills emblazoned with Nazi Eagle in traffic stop. Sunday World (2023). Consultado online en https://www.sundayworld.com/crime/world-crime/dutch-cops-seize-1000-ecstasy-pills-emblazoned-with-nazi-eagle-in-traffic-stop/a1209026490.html el 04 de julio de 2024.

Dr. Zoë Dubus. Hilo en X el 25 de junio de 2024. Consultado online en https://x.com/zoe_dubus/status/1805678055865581955 el 04 de julio de 2024.

Simon Doherty. Nazi Drugs Are Sweeping Across Europe. Vice (2024). Consultado online en https://www.vice.com/en/article/wxja4x/nazi-drugs-are-sweeping-across-europe el 04 de julio de 2024.

Saferparty.ch (2023). Imperial eagle (2C-B + 2C-H). Consultado online en https://en.saferparty.ch/warnungen/reichsadler-2c-b-2c-h-040823 el 04 de julio de 2024.

Saferparty.ch (2024). Imperial eagle (MDMA). Consultado online en https://www.saferparty.ch/warnungen/reichsadler-mdma el 04 de julio de 2024.

Saferparty.ch (2024). Imperial eagle (2C-B with MDMA, 2C-H, 2-Br-4,5-DMP). Consultado online en https://en.saferparty.ch/warnungen/reichsadler-2c-b-mit-mdma-2c-h-2-br-4-5-dmp el 04 de julio de 2024.

Walter Finch. Biggest coke and MDMA busts in balearic history: police seize two tonnes of cocaine and 11.000 pills of ecstasy heading to Mallorca just as summer season starts. The Olive Press (2024). Consultado online en https://www.theolivepress.es/spain-news/2024/05/16/biggest-coke-and-mdma-bust-in-balearic-history-police-seize-two-tonnes-of-cocaine-and-11000-pills-of-ecstasy-heading-to-mallorca-just-as-summer-season-starts/ el 04 de julio de 2024.

David Dupuis. Can psychedelics really change the world? MIND Foundation. Consultado online en https://www.mind-foundation.org/blog/psychedelic-technologies el 04 de julio de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.