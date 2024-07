Dos muertos por un hongo resistente a medicamentos y nunca visto en humanos

Ya se han registrado dos fallecimientos por un hongo resistente a los medicamentos, según ha revelado un reciente estudio llevado a cabo por un grupo de científicos chinos. Se trata concretamente de Rhodosporidiobolus fluvialis, y hasta el momento no se había detectado en seres humanos.

El hallazgo resulta excepcional y preocupante, teniendo en cuenta que forma parte de una tendencia emergente de patógenos fúngicos (hongos) que "representan una amenaza creciente para la salud pública".

Dos muertos por este nuevo hongo

Aunque el reporte acaba de publicarse, los dos casos no son nuevos; se trata específicamente de un varón de 65 años fallecido en Nankín en el año 2013 y de un varón de 85 años que perdió la vida en Tianjín en 2016.

Lo interesante es que en ambos casos los pacientes recibieron tratamiento con fármacos antimicóticos sin éxito. De hecho, se sabe que muchas especies del género Rhodosporidiobolus pueden ser altamente resistentes a los antimicóticos fluconazol y caspofungina, de uso bastante común.

Normalmente, las temperaturas corporales relativamente altas de los mamíferos como los seres humanos protegen frente a las infecciones por hongos, ya que inhiben su crecimiento. Sin embargo, en el caso de R. fluvialis parecen tener el efecto contrario, lo que preocupa a los investigadores ante la perspectiva de la aparición de otras cepas con un desarrollo similar en un contexto de calentamiento global antropogénico.

Hongos 'hipervirulentos' por el cambio climático

Así, el artículo relata que en base a experimentos llevados a cabo sobre modelos animales (ratones), el hongo R. fluvialis pasa por una transición de levadura (forma unicelular) a pseudohifa (células recién divididas que quedan adheridas como cadenas y ramas) que incrementa su virulencia.

Además, parece ser que las temperaturas corporales elevadas de los mamíferos inducen mutagénesis (la aparición de mutaciones) en el hongo, lo que a su vez propicia la emergencia de mutantes hipervirulentos con mayor facilidad para el crecimiento pseudohifal. No sólo eso; la mutagénesis inducida por la temperatura también puede facilitar el desarrollo de resistencia a tres de los antifúngicos más comunes (fluconazol, caspofungina y anfotericina B) en los hongos del género Rhodosporidiobolus.

En conjunto, dicen, estos resultados muestran que la mutagénesis por temperaturas elevadas puede propiciar el desarrollo tanto de resistencia a los tratamientos como de hipervirulencia en los hongos, un factor que podría estar detrás de la tendencia emergente de las infecciones por esta clase de patógenos en todo el mundo. Junto a ello, dicen, estas evidencias apoyan la tesis de que el calentamiento global puede promover la evolución de nuevos patógenos fúngicos.

