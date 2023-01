Descansar por las noches no es una opción, ¡es una obligación! Una correcta higiene del sueño, además de evitar que nos despertemos cansados cada mañana, repercute en nuestro estado de salud, tanto físico como mental, como bien saben aquellos que padecen insomnio crónico. Sin embargo, y aun siendo conscientes de los riesgos que conlleva dormir mal, no siempre prestamos la atención a los elementos de casa que procuran que esto no ocurra, ya hablemos de la calidad (o los años) del colchón o del tiempo que pasa desde que miramos el móvil por última vez hasta que cerramos los ojos.

Estos solo son dos de los muchos factores que pueden afectar a nuestro descanso. Hay otros hábitos nocivos, como cenar con abundancia antes de meternos en la cama, la ingesta de bebidas con cafeína, fumar o hacer actividades estimulantes que nos despejen más de la cuenta, pero también lo es elegir una colcha excesiva o mínima o una almohada que no proteja nuestra cabeza, cuello y hombros. De hecho, puede que este sea uno de los errores más comunes y también uno de los más significativos, pues además de impedirnos dormir bien, logra que nos despertemos con dolores que pueden llegar a hacerse crónicos.

Entre los motivos para no cambiar las almohadas, el aspecto económico suele estar entre los primeros condicionantes: un buen modelo viscoelástico y con efecto memoria está sujeto a precios que no siempre nos conviene afrontar. Pero, desde 20deCompras, hemos dado con una apuesta de Amazon que además de ser muy barata (incluye dos por 40 euros), tiene la aceptación de los usuarios que la han probado, certificando una compra de calidad. El pack de almohadas lo firma Tocodama y lo avalan más de 8.700 clientes satisfechos. ¿Sabes por qué?

Las fundas se pueden quitar para lavarlas tantas veces como sea necesario. Amazon

Hemos escogido este modelo, independientemente de su rebaja, por su precio actual: por menos de 40 euros, puedes llevarte a casa dos almohadas viscoelásticas que prometen buenos resultados de descanso y ningún dolor de espalda. Y no solo por lo que asegura la firma en la web de Amazon, sino por la acogida que ha tenido este pack de Todocama entre los usuarios que ya lo han probado: acumula, a fecha de la redacción de esta noticia, más de 8.700 valoraciones que le han valido rozar las cinco estrellas doradas, máxima puntuación dada por los clientes del gigante de las compras online.

Una almohada diseñada para el descanso

Sí, este modelo que arrasa en Amazon con sus buenas valoraciones (¡más de 8.000!) cuenta con un núcleo con efecto memoria, que asegura que la almohada recuerda nuestra fisionomía para adaptarse a ella y asegurar el descanso. Y es que la Aloe Vera cuenta con un núcleo 100% viscoelástico que proporciona una sensación envolvente de ingravidez, adaptándose a nosotros, tal y como aseveran en la web del ecommerce, según la presión ejercida y la temperatura corporal.

Sus medidas, además, casan con la mayoría de dormitorios: podemos escogerlas de una largura de 70 o 150 centímetros, según nuestros juegos de sábanas. Respecto al espesor es de 45 kilogramos por metro cúbico, situándose entre los modelos con densidad media alta, y por ello está recomendada para la correcta alineación entre el cuello y la columna vertebral.

Para su correcto mantenimiento, cabe destacar que ambas almohadas incluyen una funda extraíble y compatible con la lavadora para que podamos higienizarla correctamente. Sin perder de vista el hecho de que el tejido interior que protege los materiales viscoelásticos es transpirable para garantizar que no favorece la acción bacteriana, la humedad o los malos olores.

