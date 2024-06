De la leche materna a la microbiota intestinal: esto es lo que incluye el nuevo reglamento europeo de donación de tejidos humanos

Aunque lo más conocido es la donación de sangre y órganos, algo en lo que España destaca, lo cierto es que hay muchos más tejidos que pueden ser donados para poder contribuir en la medida de lo posible a salvar vidas o mejorar las de aquellas personas que se enfrentan a una enfermedad. Además, en algunos casos, como sucede con la sangre, esta donación puede ser periódica, y en muchos otros puede hacerse sin poner en peligro la vida y la salud del donante.

Con la intención de unificar los criterios de donación y trasplantes de sustancias de origen humano (como sangre, células y tejidos) se busca que el nuevo reglamento europeo unifique los criterios, aunque deja fuera la donación de órganos, y también sienta las bases para que pueda llegar a convertirse en un organismo físico en el futuro. No solo recoge y regula la donación y trasplantes de las sustancias de origen humano, también amplía la lista e incluye dos elementos nuevos.

Un bebé toma biberón, en una imagen de archivo. Getty Images

Este reglamento europeo, que se conoce con el nombre de reglamento Soho por sus siglas en inglés, pretende regular la donación y trasplantes, pero también busca mejorar la protección de la salud de donantes, receptores y sus descendientes. La intención es que, con el tiempo, todos los países miembros de la Unión sean autosuficientes, por lo que no es raro que incluyan sustancias de origen humano extra, como ha sucedido en la última actualización, donde se han incluido la leche materna a la microbiota intestinal.

La donación de leche materna es un acto voluntario y altruista, por lo que no está recompensado económicamente. Existen bancos de leche materna que recogen las donaciones de esas madres que se han decidido a donar, algo que solo podrán hacer si ya han pasado dos o tres semanas desde el momento del parto y siempre que el amamantamiento de su propio bebé esté consolidado y esta donación no lo ponga en riesgo.

Esta leche se emplea en los casos en los que no sea posible que la madre amamante a su bebé, porque no es posible extraerse leche o porque no se extrae la cantidad suficiente para que cubra las necesidades nutricionales del pequeño. En estos casos se puede recurrir a las donaciones de leche materna. Este sistema es habitual en bebés prematuros o de bajo peso, en aquellos que están en terapia intensiva o quienes no toleran fórmulas de leche artificial.

Un trasplante de microbiota fecal es la forma más eficaz de recuperar la microbiota sana lo antes posible, por lo que suele emplearse para controlar la bacteria C. difficile, pero también para tratar afecciones como el síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, estreñimiento o colitis ulcerativa. Ayuda a reemplazar las bacterias ‘malas’ por otras ‘buenas’, restaurando el balance en el colon para ayudar al paciente a combatir las infecciones.

Enfermedad de Crohn. BIODESIGN INSTITUTE, ARIZONA STATE UNIVERSITY

En este tipo de trasplantes, se recolecta la microbiota fecal de una persona sana a través de una muestra de heces procesadas, y se transfiere a la persona enferma. Para ser donante hay que cumplir ciertos requisitos, como ser mayor de edad y menor de 50 años, no padecer ninguna enfermedad, llevar una vida saludable, no haber viajado fuera de la Unión Europea en lo últimos seis meses y no haber tomado antibióticos desde hace tres meses por lo menos. Los donantes se someten a análisis de sangre y también a un análisis de heces.

La donación es un acto voluntario y se hace sin ánimo de lucro. Si bien algunos procedimientos son más conocidos que otros, todos ellos buscan ayudar a que las personas enfermas puedan tener una mejor calidad de vida, por lo que convertirse en donante puede ser una buena forma de poner nuestro granito de arena.

