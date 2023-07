Diseñan un nuevo guante robótico que puede re-enseñar a los pacientes de ictus a tocar instrumentos musicales

El ictus es la principal causa de discapacidad para adultos en los países desarrollados. Cuando se produce, los pacientes comúnmente necesitan rehabilitación para volver a aprender a andar, hablar o llevar a cabo un buen número de tareas diarias.

La investigación científica ha demostrado que, además de la terapia física y la ocupacional, la terapia musical puede ayudar a los pacientes de ictus a recuperar sus habilidades motoras y del lenguaje. Incluso, para algunos pacientes que ya tenían formación musical cuando sufren el ictus, la música en sí misma es una habilidad que debe volver a ser aprendida.

Un guante que imita movimientos naturales

En esta dirección, un artículo publicado en la revista académica Frontiers in Robotics and AI ha mostrado como un nuevo guante robótico blando puede ayudar a los pacientes en recuperación a recuperar su habilidad tocando instrumentos y en otras tareas que requieren destreza y coordinación.

El dispositivo, diseñado por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida (Estados Unidos) integra sensores táctiles, inteligencia artificial y 'actuadores' suaves. Pesa tan sólo 191 gramos, es completamente flexible y puede personalizarse de acuerdo con la anatomía de cada paciente.

Los 'actuadores', operados neumáticamente, ejercen movimiento y fuerza, imitando los movimientos naturales y precisos de la mano. Los sensores pueden permitir al portador experimentar las sensaciones táctiles.

Un robot que 'aprende'

El guante asiste y potencia los movimientos naturales de la mano del paciente, permitiendo que controlen la flexión y extensión de los dedos. En el estudio, esto se tradujo en que el guante podía 'aprender' versiones correctas e incorrectas de canciones en el piano y guiar las manos del paciente para que tocase de manera correcta.

Por ahora, el principal uso para el que se ha probado la eficacia de estos guantes ha sido la interpretación musical, pero los investigadores se han propuesto refinar varios aspectos del diseño, de manera que el dispositivo pueda personalizarse para asistir en otras tareas en función de las necesidades específicas de cada paciente.

Referencias

Maohua Lin, Rudy Paul, Moaed Abd, James Jones, Darryl Dieujuste, Harvey Chim and Erik D. Engeberg. Feeling the beat: a smart hand exoskeleton for learning to play musical instruments. Frontiers in Robotics and AI (2023). DOI: https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1212768