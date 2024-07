¿Hay diferencia en los síntomas de infarto de miocardio en hombres y mujeres?

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades del sistema circulatorio, entre las que se encuentra el infarto agudo de miocardio, fueron la principal causa de muerte entre las mujeres en 2022, seguidas de los tumores. En el caso de los hombres, es al revés, y las patologías cardiovasculares fueron la segunda causa de muerte.

Según la información proporcionada por el INE, aquel año fallecieron 5.231 mujeres y 8.412 hombres por infarto agudo de miocardio. No obstante, más de 64.000 mujeres y 57.000 hombres murieron por enfermedades del sistema circulatorio.

¿Existe un infradiagnóstico de infarto en mujeres?

Pese a ello, los expertos consultados por Infoveritas afirman que existe un infradiagnóstico de infarto en mujeres, y, tras este, es menos probable que reciban el tratamiento de reperfusión, es decir, el cateterismo. Por ello, cabe preguntarse si hay alguna diferencia en los síntomas entre hombres y mujeres. Desde Infoveritas te damos todas las claves para entender esta problemática.

¿Qué es un infarto?

Aunque “infarto” es un término comúnmente conocido, vale la pena detenerse en explicar que consiste en la muerte de las células de un órgano, no solo del corazón, por la falta de riego sanguíneo a causa de una obstrucción o una estrechez de la arteria, de acuerdo con lo expuesto por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en su web.

En el caso del infarto agudo de miocardio, se produce cuando las arterias coronarias se estrechan, con lo que el oxígeno no llega y, por lo tanto, no puede producir la energía suficiente para moverse. Así, las células no reciben sangre y el tejido se necrosa. Este estrechamiento suele ocurrir por un coágulo de sangre o por ateroesclerosis, es decir, cuando la grasa se deposita o se infiltra en las paredes de las arterias.

Este es un proceso paulatino que fomentan factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol alto, fumar, la obesidad, el sedentarismo o estar en una edad avanzada.

¿Cuáles son los principales síntomas de infarto?

Protección Civil de Madrid publicó, en su perfil oficial de la red social X, la forma de reconocer un infarto. La manifestación principal es dolor o presión agudos en el pecho. Sin embargo, existen síntomas acompañantes, que pueden darse o no, como dolor que se extiende a ambos brazos, hombros, cuello, mandíbula o espalda; dificultad para respirar y sensación de ahogo; piel fría, pálida y sudorosa; náuseas y/o vómitos; y sensación de muerte inminente.

No obstante, la Guardia Civil publicó también en X dos infografías en la que diferenciaban a pacientes hombres de mujeres. Si bien la mayoría de síntomas coincide, como el dolor de pecho, la dificultad para respirar o las molestias en el cuello, en la mujer se reflejan otras manifestaciones acompañantes, como fatiga y debilidad, dolor de clavícula y sensación de indigestión.

Mito o realidad: ¿hay diferencias en los síntomas de infarto en hombres y mujeres?

Para conocer la verdad sobre este tema, en Infoveritas nos hemos puesto en contacto con el doctor José María Gámez, miembro del Comité Científico del proyecto Mujer y Corazón de la Sociedad Española de Cardiología. En declaraciones a este medio, este experto afirma que “apenas hay diferencias en los síntomas de infarto entre mujeres y hombres. Seguramente se trata de una leyenda urbana”.

El doctor Gámez explica que el dolor torácico es el principal síntoma de infarto en mujeres, de la misma forma que en hombres. “Las diferencias se centran en que la mujer puede presentar más síntomas acompañantes como dolor en cuello, mandíbula y hombros, más fatiga y más náuseas”.

Las diferencias se centran en que la mujer puede presentar más síntomas acompañantes como dolor en cuello, mandíbula y hombros, más fatiga y más náuseas

Este experto destaca que las principales diferencias estriban en que, por ejemplo, el impacto de los factores de riesgo, que es mayor en las mujeres (“la diabetes es más lesiva en mujeres (igual que el tabaco, el colesterol y la hipertensión”, señala), y, además, hay algunos que son exclusivos, como la menopausia y complicaciones en el embarazo, según la Clínica Mayo.

Además, el doctor Gámez apunta que el infarto clásico suele aparecer a edades más tardías en mujeres, y profundiza al afirmar que “existe un infradiagnóstico de infarto en mujeres. El diagnóstico se tarda más en hacer. Tras el diagnóstico de infarto, una mujer es menos probable que reciba el tratamiento de reperfusión (cateterismo cardiaco)”.

Por otro lado, este experto asevera que es igualmente menos probable que reciban tratamiento farmacológico adecuado, que el tanto por cierto “de mujeres con tratamiento óptimo es menor”. Asimismo, concluye, “las mujeres sufren mayor mortalidad intrahospitalaria que los varones con infarto”.

