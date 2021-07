Diez claves para mantener la salud mental a flote durante una situación de desempleo

En un año en el que la difícil situación provocada por la pandemia ha traído como consecuencia un aumento notable del desempleo y también otras situaciones de fragilidad laboral como largas bajas por enfermedad, los ERTE o más trabajos precarios, la salud psicológica de quienes pasan por ellas también se ha resentido notablemente.

Y es que como advierten los psicólogos de la plataforma online ifeel cuando una persona pierde su empleo o vive una situación de incertidumbre respecto a su trabajo que se prolonga en el tiempo, esto puede originar cuadros de depresión en diferente grado (apatía, deterioro de la autoestima, angustia, interpretación del entorno laboral como amenazante...), estrés (cuando la persona percibe que las demandas del entorno laboral, del proceso de búsqueda de empleo o de sus diversos desafíos vitales exceden a sus recursos de afrontamiento) y/o ansiedad (cuadro de activación fisiológica, inquietud, preocupación, alteración del sueño... que puede combinarse con la sintomatología depresiva o a una situación de estrés).

“El desempleo es una situación particularmente desafiante para la salud mental de la persona. Mientras la está sobrellevando, el individuo tiene una serie de necesidades psicológicas que, si no son adecuadamente satisfechas, pueden poner en riesgo su bienestar mental”, dicen los expertos, que clasifican de este modo los estados por los que puede pasar una persona según se prolonga su situación de desempleo:

Estado de ánimo fluctuante."Momentos de alta motivación, confianza en sus propias posibilidades, reposo respecto a los aspectos negativos de su pasada vida laboral, ilusión por una nueva etapa laboral que está por llegar y, desde ahí, una sensación de creatividad y entusiasmo para reformular su propio proyecto profesional”.

Estados de desesperanza. “Estados de desesperanza hacia el futuro, miedo, vergüenza, frustración, irritabilidad o, por supuesto, indefensión aprendida: cuanto más tiempo pasa sin encontrar empleo, más se afianza la sensación de que no importa lo que la persona haga, ya que no tiene ningún control sobre su situación y, por tanto, nada de lo que haga por su propia iniciativa puede modificarla”.

Deterioro de la autoestima. “La sensación de haber fracasado en el proyecto personal, de no ver satisfechas las expectativas y esfuerzos depositados en uno mismo y la percepción de tener poca valía, es decir, no ser lo suficientemente bueno ni como trabajador ni como buscador activo de empleo”.

Crisis de identidad. “El deterioro de la autoestima puede llegar a desembocar en una crisis de la identidad de la persona en paro: quién soy ahora que no trabajo, cómo definirme, cómo presentarme ante los demás, hacia dónde encaminar a partir de ahora lo que quiero ser (en cuanto a lo profesional), qué va a ser de mí dadas mis condiciones...”.

¿Cuáles son entonces las claves psicológicas para gestionar un situación de desempleo? Los psicólogos de esta plataforma de bienestar emocional aportan diez claves fundamentales para gestionar una situación de desempleo cuando se alarga ya demasiado:

1. Encontrar nuevas formas para definirse y no avergonzarse delante del entorno

No hay que centrarse en el posible estigma de la palabra ‘parado’ sino reconducirla hacia el actual papel de buscador activo de empleo. “Es probable que utilizar ‘estoy en paro’ como tarjeta de presentación te incomode. Si es el caso, prueba con fórmulas del tipo ‘ahora mismo no estoy trabajando’, ‘estoy buscando trabajo’ o ‘estuve trabajando hasta hace unos meses pero ahora estoy buscando otra cosa’”.

2. Tener esperanza en el futuro

Aunque haya momentos es que parezca difícil confiar en un final cercano para la situaicion de paro abandonarse a los pensamientos catastróficos no va a contribuir a la solución. “Busca espacios para la esperanza realista y toma conciencia de cómo los pensamientos del tipo ‘esta situación no acabará nunca’ o ‘nunca podré reengancharme al mundo de la empresa y tendré que aceptar trabajos horribles’ son afirmaciones sobre un futuro hipotético que no ha sucedido y que no tiene por qué suceder”.

3. Buscar el apoyo del entorno

Los psicólogos recomiendan no aislarse del entorno ni llevar en secreto o en silencio las acciones que se están realizando para buscar empleo. “Sobre todo si vives solo, es importante que actives tu red social de apoyo no solo para comunicarles que estás en paro sino para involucrarles en la medida de lo posible en tu búsqueda. Además, vas a necesitar que ellos te apoyen, te animen y sean tus cómplices en la búsqueda, mantén vivo el contacto con esas personas”.

4. Buscar gratificaciones sin sentirse culpable

Como indican los expertos la búsqueda de empleo puede ser un proceso muy largo, aburrido y desquiciante. “Más que nunca necesitas compensaciones que te sirvan no solo para distraerte, sino también para cuidar de tu bienestar psicológico. A no ser que tu situación económica sea realmente precaria, puedes tomar un café con alguien algún día, o ir al cine, o comprarte algo de ropa, o acudir a algún espectáculo que te apetezca. Busca la manera de que se adapten lo mejor posible a tu economía. Aunque estés en paro tienes que seguir disfrutando de la vida”.

5. Mantener la sensación de control sobre la propia vida

Sobre todo, en lo que respecta a tener en cuenta la propia intuición a la hora de no aceptar un trabajo que se crea adecuado para uno o que nos va a hacer sentir mal. “Quizá algunas personas no lo van a comprender, pero tú te conoces y sabes cómo te sientes. Si todavía tienes alternativa, es normal que necesites rechazar algún trabajo y seguir buscando, en lugar de sentir que tienes la obligación de asumir lo que alguien desde fuera quiera imponerte”.

6. Integrarse socialmente

Los especialistas en salud mental señalan que en una situación de desempleo es básico seguir sintiéndose parte de la sociedad. “Lo peor que le puede pasar a una persona desempleada es quedar aislada de su red social de apoyo ahora que la economía se resiente por perder el trabajo. Relaciónate con tus amigos y familiares, apóyate en ellos, comunicarles cómo estás planteando tu búsqueda de empleo, recuerda que muy a menudo nuestro trabajo nos lo consigue alguien que nos conoce y nos sugiere una oferta o habla de nosotros a un tercero”.

7. Asesorarse sobre cómo llevar a cabo una búsqueda activa de empleo eficiente.

“Eso te dará la sensación de que, al margen de la incertidumbre inevitable, sigues una estrategia coherente en lugar de improvisar”.

8. Dosificar bien las fuerzas

Por un lado, para no quemarse a las pocas semanas y, por otro, porque durante la búsqueda de empleo habrá días o semanas de mucha actividad y otros periodos son más tranquilos. “Permite que haya esta alternancia y no te sientas culpable si un día no encuentras ninguna acción concreta que llevar a cabo durante tu búsqueda activa de empleo. Aprovecha esos días para otras cosas que te permitan despejarte. Son tu tiempo libre”.

9. Seleccionar bien la información para no intoxicarse con un exceso de malas noticias

“No pases todo el día leyendo periódicos y viendo telediarios que solo hablen de la cara negativa de lo que te ocurre, porque te va a angustiar innecesariamente y no necesariamente te está aportando datos útiles”.

10. Cuidar de uno mismo y estructurar rutinas

Los expertos aconsejan tener un horario más o menos ordenado, donde encajen tanto la búsqueda de empleo como el resto de las actividades y donde se preste atención a los buenos hábitos de alimentación y de sueño. “Si el exceso de tiempo libre se te echa encima, recuerda que el desempleo es el momento de tener la casa impecable, pasear, leer y ver lo que tienes pendiente. Si recibes una prestación por desempleo infórmate de descuentos disponibles tanto en formaciones como en espectáculos”.