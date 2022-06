Diagnostican un cáncer terminal a una mujer mientras da a luz durante una cesárea tras 12 meses de dolor abdominal

Una mujer de Reino Unido de 37 años, Lois Walker, se ha convertido en noticia después de que se le diagnosticara un cáncer avanzado durante el nacimiento por cesárea de su hijo. La reciente madre, además, había venido sufriendo dolores abdominales durante un año, que sin embargo los médicos atribuían a la "ansiedad".

Así lo explica la propia Walker al medio británico BBC, en una entrevista en la que también afirma haber enviado quejas a los dos centros médicos que la atendieron por sus dolores pero que sin embargo no llevaron a cabo las pruebas necesarias para la identificación de su cáncer.

"Como una bolsa de arena que se hubiera desparramado"

Concretamente, Walker visitó repetidamente las clínicas Dove Valley Practice, de Worsbrough, y Barnsley Hospital (Yorkshire del Sur). "No sé que más podría haber hecho. Es como que nadie quería escuchar", expresa: "Les decía que me sentía como si fuera a morir. Quería que se me tomara en serio; había algo realmente mal, podía sentirlo".

Por el contrario, los médicos sugirieron posibles causas para estos dolores de relativa baja gravedad, como son el síndrome del intestino irritable o la "hipocondría".

No obstante, cuando acudió al hospital para dar a luz a su hijo, Ray, por cesárea, los médicos detectaron los tumores, localizados en los ovarios, el interior del abdomen y los ganglios linfáticos. "Mi abdomen estaba tan enfermo que tenía tumores por todas partes", dice Walker. "Como un saco de arena que se hubiera abierto y todo se hubiera desparramado".

"No quería encariñarme con mi hijo"

La noticia ha resultado especialmente impactante para la mujer teniendo en cuenta su reciente maternidad, y comenta que el diagnóstico ha significado que tenga miedo a cogerle demasiado cariño.

"Es muy, muy duro", señala Walker. "No quería encariñarme con él... pero el es como un rayo de luz. Mis niños son mi propósito. Ahora quiero concentrarme en generar recuerdos; si el amor pudiera salvarme, nunca moriría".