Diabetes tipo 1: "No nos conformamos con cronificar la enfermedad, necesitamos curarla"

En España la diabetes tipo 1 afecta actualmente a más de 200.000 personas, de las que 30.000 son niños. Se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina, obligando a los pacientes a depender de inyecciones y a realizar controles rutinarios de glucosa.

La prevalencia de esta enfermedad crónica ha aumentado un 283% desde 1990 y la carga económica a día de hoy supera los 27.000 euros anuales por paciente. A pesar de su gravedad y del aumento de casos, en 2022 la inversión en investigación en diabetes fue de 2.774.223 euros, menos de un 0,02% del presupuesto total para I+D.

Con el objetivo de revertir esta situación, la Fundación DiabetesCERO acaba de lanzar una campaña de recogida de firmas para aumentar los fondos para la investigación de una cura para la diabetes tipo 1 con la que esperan alcanzar el medio millón: www.diabetescero.org/firma-la-peticion/.

Hablamos con Sandra Caminas, directora de la Fundación, de esta iniciativa que busca mejorar la vida de miles de personas y remover conciencias ante una enfermedad que ha sido invisibilizada durante demasiado tiempo.

La prevalencia de la diabetes tipo 1 ha aumentado vertiginosamente desde los años 90. ¿Cuáles son las causas de este incremento?Efectivamente, la diabetes mellitus tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y la juventud y cada vez más en adultos jóvenes. En España y en el resto de países de Europa el aumento de la incidencia es muy importante. Sin embargo, a día de hoy todavía no se conocen las causas del origen de esta enfermedad y por consiguiente, desconocemos exactamente el porqué de ese aumento de la incidencia.



Sabemos que la predisposición genética juega un papel fundamental pero no exclusivo. En los últimos años se habla de la existencia de múltiples factores ambientales que condicionan el desarrollo de la diabetes tipo 1.

Por ejemplo, sabemos gracias a estudios recientes, que el abuso de ciertos medicamentos a edades muy tempranas y me refiero antes de los dos años, aumenta considerablemente el riesgo de padecer esta patología.



Además, se ha establecido una relación clara entre las infecciones por enterovirus y el debut en diabetes tipo 1. Concretamente, el virus de coxsackie, muy frecuente en niños y que da lugar a muchas enfermedades como la enfermedad de mano, pie y boca.



La lactancia materna también es muy importante, porque el consumo de leche materna y de dietas altas en vitamina D son muy beneficiosas para la formación de la microbiota intestinal que tiene una relación muy estrecha con el sistema autoinmune. Los cambios en estas pautas de alimentación a nivel global, pueden en cierto modo, aumentar o disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 1 y aumentar su incidencia.

Por todo esto, es muy importante seguir avanzando en la identificación de estos factores ambientales de riesgo asociados con la diabetes tipo 1, porque esto, junto al conocimiento de la predisposición genética permitiría a los expertos prevenir su aparición y disminuir el número de casos.