Detectan microplásticos en el pene de la mayoría de los hombres participantes en un estudio

Los microplásticos son en la actualidad uno de los principales contaminantes presentes en nuestro ambiente y en nuestra cadena de suministro de alimentos. Cada vez más, los científicos están encontrando que penetran en nuestro cuerpo y se alojan en nuestros órganos y tejidos; ahora, un nuevo estudio ha hallado que podrían ser detectables en el pene de la mayoría de los hombres.

El descubrimiento llega poco después de que este tipo de partículas se detectasen en muestras de tejido de los testículos de varones en una gran proporción, así como en muestras de semen. En conjunto, estas investigaciones suscitan preguntas, como el efecto que puede tener la presencia de microplásticos en aspectos variados de la salud sexual y reproductiva como son la erección o la fertilidad.

Una zona especialmente vulnerable

Los autores de este trabajo, publicado en la revista científica IJIR: Your Sexual Medicine Journal, explican que ya había razones para pensar que los tejidos del pene podían ser altamente vulnerables a la contaminación por microplásticos, teniendo en cuenta que se trata de una zona del cuerpo que recibe un elevado flujo de sangre durante la erección. Las partículas ingresan en el cuerpo al comer, beber y respirar, y se sabe que a partir de ahí pueden pasar al torrente sanguíneo.

Por ello, para estudiar la cuestión, tomaron muestras de tejido tomadas de cinco varones que estaban siendo sometidos a cirugías relacionadas con la disfunción eréctil. Concretamente, hallaron microplásticos en cuatro de los cinco casos, siendo los más prevalentes el tereftalato de polietileno (PET) y el polipropileno. Ambos se emplean de manera habitual en objetos de uso diario y en los empaquetados de comida y alimentos. Las partículas encontradas varían en tamaño entre los 0,5 mm y los 0,002 mm.

Hasta ahora, los científicos no tienen del todo claro el efecto que estas partículas diminutas puede tener en la salud de las personas, pero tenemos evidencias sobre cultivos celulares que apuntan a que podrían dañar las células.

Efecto sobre la fertilidad y la erección

Precisamente, en las últimas décadas se ha observado un descenso continuado en los conteos de espermatozoides en el semen de los varones, sin que en muchos casos se haya identificado una causa. No existen aún evidencias directas, pero la detección de microplásticos en los tejidos del aparato reproductor se postula como uno de los factores que podrían contribuir a este fenómeno. De hecho, algunos estudios sobre modelos animales (ratones) han mostrado que los microplásticos reducen la cuenta espermática y provocan disrupciones hormonales.

De la misma manera, los autores de este trabajo creen que esta forma de la contaminación podría provocar disfunción del músculo liso del pene, lo que podría ser una posible causa de disfunción eréctil.

En último término, el conocimiento cada vez mayor que tenemos sobre el alcance de los efectos de los microplásticos en nuestro organismo está convirtiendo este problema ecológico en una preocupación de salud pública de primer orden, y pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes y drásticas para limitar el daño que podría estar ocasionando a millones de personas.

