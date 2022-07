Descubren una razón genética por la que las mujeres tienen más riesgo de tener alzhéimer que los hombres

@[sabinevanerp de Getty Images] via canva.com

El alzhéimer es la forma más común de demencia; una condición gradual que hace que el cerebro pierda volumen y sus células se mueran. Una enfermedad que afecta a la habilidad de las personas para recordar, pensar y llevar a cabo tareas sencillas.

Se trata, además, de una enfermedad que promete convertirse en una de las principales preocupaciones epidemiológicas de las próximas décadas: según la federación internacional de asociaciones de alzhéimer y demencia, Alzheimer's Disease International (ADI), en 2019 se estimaba que 50 millones de personas en el mundo padecían la enfermedad y, para 2030, se espera que esa cifra se triplique.

El gen MGMT

Una de las características distintivas de la enfermedad es la acumulación de proteínas amiloides alrededor de las células cerebrales y de proteínas tau dentro de ellas. Se sabe, por estudios genéticos, que tiene cierta relación con el gen ApoE4; no obstante, hasta un 60% de las personas que padecen alzhéimer no lo portan, lo que sugiere que podría haber otros factores genéticos implicados.

Ahora, una nueva investigación publicada en el medio científico Alzheimer's Disease & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association apunta a otro gen que podría estar relacionado con el riesgo de padecer la patología, particularmente en las mujeres.

De hecho, las mujeres tienen casi el doble de riesgo de sufrir alzhéimer que los hombres. Al menos en parte, se cree que en estos datos influye su esperanza de vida ligeramente más larga, aunque no se descarta que haya otros factores que influyan en esta desigualdad.

Precisamente el trabajo en cuestión, llevado a cabo mediante la técnica Genome-wide sequencing (GWAS), encontró en dos poblaciones genéticamente diferenciadas de mujeres que no portaban el gen ApoE4 que ciertas variantes asociadas al gen MGMT se relacionaban con un mayor riesgo de padecer alzhéimer.

La importancia de la epigenética

Para aproximar el mecanismo por el que estas variantes podrían estar aumentando el riesgo de alzhéimer en las mujeres, los autores emprendieron el análisis del tejido cerebral de 177 pacientes (58 de ellas con alzhéimer confirmado).

De esta forma, teorizan que las variantes genéticas asociadas al riesgo de alzhéimer afectan al grado de metilación del ADN y a otros marcadores epigenéticos, como la cromatina abierta, y que a su vez estos cambios epigenéticos afectan a la expresión del gen MGMT en estados fundamentales del desarrollo.

Sea como sea, los investigadores destacan que este estudio arroja algo más de luz sobre las misteriosas causas del alzhéimer y sobre sus complejos procesos. Este conocimiento podría tener muchas implicaciones: desde identificar nuevos biomarcadores a encontrar dianas terapéuticas, o entender el modo en el que los factores de riesgo en el estilo de vida de las personas impactan en el riesgo de sufrir la enfermedad.

Referencias

Chung, J, Das, A, Sun, X, et al. Genome-wide association and multi-omics studies identify MGMT as a novel risk gene for Alzheimer's disease among women. Alzheimer's Dement. 2022; 1- 13. https://doi.org/10.1002/alz.12719