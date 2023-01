Descubren un nuevo factor de riesgo para la covid grave: la degeneración macular propia de la edad

Desde la emergencia de la pandemia de coronavirus en 2020, identificar a aquellas personas que podían tener un riesgo especial de sufrir las consecuencias más graves de la enfermedad se ha convertido en una prioridad de médicos e investigadores. Con la evolución del virus y pese a la influencia de las vacunas, ese esfuerzo continúa.

Degeneración Macular relacionada con la edad

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Journal of Clinical Medicine ha encontrado un nuevo factor que podría ser indicativo del riesgo de padecer covid grave. Se trata de la degeneración macular producida por la edad, una enfermedad que afecta a la visión en personas mayores de 60 años.

Concretamente, existen dos tipos de degeneración macular: la seca y la húmeda. Aunque ambas formas presentan diferencias en sus manifestaciones, en ambos casos la característica principal es la aparición de una mancha borrosa y oscura en el centro de la visión que posteriormente se expande.

Evidencia reciente había sugerido que las personas con este problema de salud tenían más riesgo de sufrir una serie de complicaciones severas de la covid, incluyendo fallo respiratorio y muerte, que otras con condiciones como diabetes de tipo 2 u obesidad.

Un factor de crecimiento de las plaquetas

Teniendo esto en cuenta, un equipo de científicos adscritos a la Universidad de Boston (Estados Unidos) hipotetizó que la degeneración macular y la covid podían tener una serie de factores de riesgo genéticos en común, por lo que llevaron a cabo un estudio a base de secuenciación del genoma completo para dar con las variantes que se relacionaran con ambos casos.

Finalmente, encontraron lo que buscaban en ciertas variantes del gen PDFG, que codifica un factor de crecimiento de las plaquetas. Mediante análisis causal, llegaron a la conclusión de que la concentración de este factor de crecimiento en la sangre podía facilitar una peor prognosis en ambas enfermedades.

No sólo eso, sino que el hallazgo podría tener un gran alcance clínico. Teniendo en cuenta que es una gran actividad de estas variantes genéticas la que parece aumentar el riesgo en las dos condiciones, los tratamientos basados en su inhibición, que en varios casos se están estudiando actualmente, podrían mejorar los desenlaces de estos pacientes.

Referencias

Jaeyoon Chung, Viha Vig, Xinyu Sun, Xudong Han, George T O'Connor, Xuejing Chen, Margaret M. DeAngelis, Linday A. Farrer y Manju L. Subramanian. Genome-Wide Pleiotropy Study Identifies Association of PDGFB with Age-Related Macular Degeneration and COVID-19 Infection Outcomes. Journal of Clinical Medicine (2023). DOI: https://doi.org/10.3390/jcm12010109