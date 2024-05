Descubren un nuevo efecto de Ozempic en los riñones

La obesidad es una de las patologías que más rápido crecen en muchas partes del cuerpo, y de hecho en España algunas estimaciones como el estudio ENECOVID del ministerio de Ciencia y el ministerio de Sanidad) indican que hasta un 50% de los adultos padece sobrepeso. Esta patología metabólica acarrea un mayor riesgo de sufrir varias complicaciones graves, incluyendo la diabetes de tipo II, las enfermedades cardiovasculares o la enfermedad renal.

Ahora, un nuevo estudio ha encontrado que la semaglutida (comercializada bajo el nombre Ozempic), un prometedor fármaco que en nuestro país se usa principalmente para tratar la diabetes de tipo II pero que en otros lugares también está aprobado para el tratamiento de la obesidad, podría reducir considerablemente la el riesgo y progresión de la enfermedad renal en las personas con diabetes de tipo II.

Efectos protectores

Así lo han presentado los autores del trabajo en la 61ª conferencia de la European Renal Association que se celebró en Estocolmo entre los días 23 y 26 de este mes. Los resultados no están aún publicados en un artículo con revisión con pares, como es requisito con las investigaciones científicas, pero han sido recogidos por el portal de divulgación MedicalNewsToday.

Las conclusiones parten del ensayo clínico SELECT (Semaglutide Effects on Heart Disease & Stroke in Patients with Overweight or Obesity), practicado sobre una gran cohorte de más de 17.000 participantes.

Tras un seguimiento medio de en torno a 3.5 años, los investigadores encontraron que los eventos adversos relacionados con la salud renal (como un declive significativo de la función renal, la mortalidad por causas renales o la aparición de macroalbuminuria persistente) se dieron un 22% menos en los pacientes del grupo que recibían inyecciones de semaglutida, en comparación con los del grupo que recibió un placebo.

Posibles usos del Ozempic para la salud renal

Esto les llevó a concluir que la administración semanal de 2.4 miligramos de semaglutida podría contribuir a una reducción significativa del riesgo de padecer complicaciones relacionadas con los riñones, incluyendo enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal. Esto, opinan, podría conducir a un mejor manejo de las comorbilidades de la diabetes de tipo 2 y, en último término, mejorar la calidad de vida de los individuos con obesidad.

Una de las cosas que los autores observaron es que la semaglutida tenía un efecto protector para la tasa de filtración glomerular (eGFR), que mide la cantidad de deshechos y exceso de agua que los riñones filtran desde el agua a través de la orina.

Otra cuestión es que la semaglutida disminuía la razón albúmina-creatinina (UACR), un parámetro que mide la proporción de la proteína albúmina en la orina con respecto al contenido en la proteína creatinina y que se considera indicador de problemas renales cuando se eleva.

Aunque aún es pronto para determinarlo con certeza y todavía es necesario investigar más a fondo los mecanismos por los que la semaglutida podría ayudar a proteger los riñones en las personas con problemas de tipo metabólico (como obesidad o diabetes de tipo II), todos estos descubrimientos apuntan a posibles usos en el futuro cercano de la semaglutida como tratamiento protector en personas con factores de riesgo de enfermedad renal.

Referencias

Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Innovación. Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España (ENECOVID). Consultado online en https://portalcne.isciii.es/enecovid19/ el 27 de mayo de 2024.

Corrie Pelc. Drugs like Ozempic could protect kidney health in people with heart disease, obesity. Medical News Today (2024). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/drugs-like-ozempic-could-protect-kidney-health-in-people-with-heart-disease-obesity el 27 de mayo de 2024.

