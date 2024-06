Descubren un síntoma común y difícil de identificar que puede advertir del riesgo de infarto y fallo cardíaco

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de mortalidad en España, a pesar de que muchos de los fallecimientos por este motivo podrían evitarse. Para ello, es fundamental poder identificar la patología de manera temprana y actuar lo antes posible, por lo que los científicos siempre buscan nuevos síntomas que puedan advertir de que una persona padece alguna de estas condiciones o tiene riesgo de sufrir uno de los accidentes cardiovasculares más graves.

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Journal of the American Heart Association ha encontrado que la pérdida del sentido del olfato es una de las advertencias que podría servir para identificar a las personas que tienen más probabilidades de sufrir fallo cardíaco.

La pérdida de olfato y otras enfermedades

Hay que tener en cuenta que la pérdida de olfato es un proceso que muchas veces se produce de manera natural con la edad, sobre todo a partir de los 60 años. A pesar de ello, se trata de algo difícil de detectar: según apuntan los propios autores de este trabajo, sólo alrededor del 30% de las personas con pérdida del olfato son conscientes de que la padecen.

Con todo, la pérdida de olfato puede ser un significativo predictor de varios problemas de salud graves: por ejemplo, un estudio el año pasado halló que actuaba como un importante marcador temprano de la demencia, y otra investigación determinó que podría ser un síntoma en las primeras fases del párkinson.

De la misma manera, el sentido del olfato podría estar relacionado con nuestra salud cardiovascular. Para comprobar esto, estos autores analizaron datos de 2.500 personas recogidos en el estudio ABC de Salud del Instituto Nacional del Envejecimiento de los Estados Unidos. Los participantes eran adultos sanos de edades comprendidas entre los 70 y 79 años enrolados en la encuesta entre 1997 y 1998 y a los que se realizó un seguimiento del estado de salud, incluyendo test del sentido del olfato.

Un mayor riesgo de fallo cardíaco

Al concluir el estudio, el análisis arrojó que las personas que presentaban pérdida olfativa tenían un riesgo alrededor de un 30% superior de haber padecido fallo cardíaco congestivo en el período que duró el estudio, en comparación con aquellos que no habían mostrado este síntoma.

Curiosamente, esta asociación no aparecía en el caso de otras enfermedades de naturaleza cardiovascular, como la enfermedad cardíaca coronaria o el ictus (accidente cerebrovascular).

Una de las cuestiones interesantes que se derivan de estas conclusiones es el hecho de que la pérdida olfativa no es un síntoma que pensaríamos que puede estar relacionado con problemas como el fallo cardíaco. Sin embargo, resultados como este lo convierten en un foco interesante para evaluar el riesgo cardiovascular de las personas, además de subrayar la importancia de buscar esta clase de signos tempranos en cualquier parte. Al fin y al cabo, cuantos más indicadores del riesgo conozcamos a más personas podrán llegar las herramientas preventivas, lo que puede ser clave para salvar el mayor número posible de vidas.

