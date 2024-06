Descubren seis subtipos diferentes de la depresión que podrían necesitar tratamientos distintos

Más de un tercio de la población española padece algún tipo de trastorno de salud mental, según datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (2022) publicado por el Ministerio de Sanidad. Entre esta clase de patologías, la depresión ocupa un lugar destacado junto a los trastornos de ansiedad y los trastornos del sueño, íntimamente relacionados con ella.

Sin embargo, la depresión es una condición compleja que toma formas muy diferentes en cada paciente, lo que precisamente puede hacerla difícil de identificar y de tratar. Sí que sabemos que en cualquier caso manifiesta signos fisiológicos, y puede que de hecho sean estas señales la clave para identificar sus diversos tipos y determinar la mejor estrategia para abordarla en cada persona.

Seis subtipos de depresión según la actividad cerebral

Ahora, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford en California (Estados Unidos) y publicado en la revista científica de alto impacto Nature Medicine ha encontrado que una imagen de resonancia magnética funcional podría servir para identificar hasta seis subtipos diferentes de trastorno depresivo y para determinar si los tratamientos disponibles tienen mayores o menores probabilidades de funcionar en cada subtipo.

Para llegar a esta conclusión, los autores de la investigación reclutaron a 801 pacientes con diagnósticos previos de trastornos de ansiedad o depresivos, y emplearon imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) para medir su actividad cerebral en descanso y cuando están involucrados en tareas y analizar así su funcionamiento cognitivo y emocional.

Concretamente, se centraron en el examen de las diferencias entre pacientes en la actividad de distintas regiones cerebrales y sus conexiones, agrupando las imágenes para identificar patrones distintivos de actividad cerebral.

Adicionalmente, a 250 de esos participantes se les asignó al azar un tratamiento con uno de tres fármacos antidepresivos comúnmente empleados o una de las principales formas de psicoterapia usadas en el abordaje de la depresión, como es la terapia conductual.

Depresiones diferentes, tratamientos diferentes

Este método arrojó la existencia de al menos seis subtipos diferentes de trastorno depresivo en base a la actividad cerebral observada en fMRI. Cotejando estos subtipos con la respuesta al tratamiento de aquellos participantes que lo recibieron, se desprendían algunas conclusiones interesantes acerca de la eficacia de diferentes fármacos y enfoques:

Las personas cuyo subtipo depresivo se caracterizaba por una actividad excesiva en las regiones del cerebro que regulan la capacidad cognitiva mostraban una mejor respuesta al tratamiento con el antidepresivo venlafaxina.

subtipo depresivo se caracterizaba por mostraban una mejor respuesta al tratamiento con el antidepresivo venlafaxina. Otro subtipo, identificable po r un mayor nivel de actividad cerebral en tres regiones cerebrales asociadas con la depresión y la resolución de problemas tenían mayores probabilidades de verse beneficiadas por la terapia conductual.

tenían mayores probabilidades de verse beneficiadas por la terapia conductual. Por el contrario, un subtipo relacionado con un menor nivel de actividad en el circuito del cerebro que controla la atención mostró una peor respuesta ante la terapia conductual que el resto de subtipos.

Aún es pronto para saber con certeza cuál es la mejor forma de tratar a una persona con depresión en base a la actividad cerebral que muestre en fMRI. No obstante, esta investigación demuestra que es posible identificar tipos específicos de trastorno depresivo mayor con una raíz en regiones cerebrales concretas.

No sólo eso, sino que abre la puerta a un método para evaluar la eficacia de los tratamientos en pacientes con diferentes características más allá del simple análisis de la evolución clínica, e incluso a una forma de predecir opciones que realmente tienen un mayor potencial de mejorar el bienestar de cada persona.

Referencias

Ministerio de Sanidad (2023). Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (2022). Consultado online en https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm el 18 de junio de 2024.

Tozzi, L., Zhang, X., Pines, A. et al. Personalized brain circuit scores identify clinically distinct biotypes in depression and anxiety. Nature Medicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-024-03057-9

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.