Descubren un nuevo efecto de Ozempic, la 'inyección para adelgazar': puede ayudar a prevenir infartos e ictus

La semaglutida ha dado en los últimos meses debido a medicamentos como Ozempic o Wegovy, desarrollados para el control de la diabetes (principal uso que reciben en España) pero aprobados en algunos países como medicamento para la pérdida de peso.

Aunque hay que recordar en todo caso que su uso fuera de pauta no es seguro y que debe tomarse siempre con arreglo a una prescripción médica, la semaglutida no deja de sorprendernos. Ahora, un nuevo artículo publicado en el medio especializado The New England Journal of Medicine ha descrito una reducción en la incidencia de accidentes cardiovasculares severos, como ictus e infarto, asociada al uso de este fármaco incluso en pacientes sin diabetes.

Un descenso del 20% en los eventos cardíacos

La reducción en el riesgo no es baladí: en una cohorte de más de 15.000 personas con sobrepeso u obesidad, sin diabetes de tipo 1 o 2 y con condiciones cardiovasculares preexistentes (antecedentes de ataque cardíaco o ictus o enfermedad periférica arterial sintomática y un índice de masa corporal superior a 27) se registró un descenso del 20% en los ataques cardíacos, ictus y fallecimientos en comparación con el placebo.

Además, el experimento, aleatorizado y controlado, validó la eficacia de la semaglutida como medicación para la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad: de media, los voluntarios perdieron un 9,4% de su peso corporal. Esta pérdida de peso se mantiene mientras el paciente continúe tomando la medicación.

Hay que señalar que, en sí misma, la pérdida de peso ya reduce significativamente el riesgo cardiovascular en la población con estas características (y de hecho es una de las grandes razones por las que se trata médicamente el exceso de peso). Sin embargo, los resultados de este trabajo sugieren que en el caso de los pacientes medicados con semaglutida concurre algún factor más.

Más allá de la pérdida de peso

Es notable el hecho de que las máximas pérdidas de peso no se observaron hasta las 65 semanas después del comienzo del estudio, mientras que las reducciones en la incidencia de eventos cardiovasculares se manifestaron muy tempranamente, apenas unos meses después de comenzar el tratamiento con semaglutida.

El doctor A. Michael Lincoff, del departamento de Medicina Cardiovascular de la clínica Cleveland (Estados Unidos) y autor principal del estudio, explicó en el portal de noticias sobre salud y medicina Medical News Today que la semaglutida actúa como un agonista de los receptores de la hormona GLP-1, que se encuentran en muchas partes del cuerpo. Este mecanismo de acción consigue varias cosas: por una parte, reduce el apetito; por otra, estimula la producción de insulina y reduce el vaciado gástrico. En conjunto, estos efectos se traducen en una reducción de la ingesta de comida.

Pues bien, este tipo de medicaciones también reducen el azúcar en sangre, lo que a su vez disminuye la inflamación, importante factor de riesgo cardiovascular, en todo el organismo. Igualmente, parece regular la ocurrencia de picos en los niveles de glucosa en sangre, que recientemente se está descubriendo que se producen en las personas sanas y que se han asociado a un mayor riesgo cardiovascular.

Principal causa de muerte en muchos países

Por ahora, es necesaria más investigación sobre los usos y riesgos potenciales de la semaglutida, especialmente más allá de las aplicaciones que ya han sido validadas por las autoridades sanitarias (principalmente, el control de la glucosa en los pacientes diabéticos). No obstante, estos indicios apuntan a que podría jugar un papel en el futuro del manejo de la enfermedad cardiovascular.

No hay que olvidar que las patologías cardiovasculares siguen siendo la principal causa de fallecimientos en muchos países del mundo, incluyendo España.

