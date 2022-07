Descubren el mecanismo tras la metástasis del cáncer de páncreas... Y que es posible revertirlo

Un grupo de investigadores ha descubierto un proceso clave que permite a las células del cáncer de páncreas crecer y expandirse por el organismo, y, además, que es posible revertirlo.

Así lo publican en la prestigiosa revista científica Nature, en un artículo en el que explican que una proteína llamada GREM1 es clave en la regulación del tipo de células que se encuentran en el cáncer de páncreas, y que manipular sus niveles puede tanto impulsar como revertir la habilidad de estas células para convertirse en un subtipo más agresivo.

Dar marcha atrás en el cáncer

Los autores, adscritos al centro británico Institute of Cancer Research, opinan que este descubrimiento podría, en un futuro, abrir el camino a nuevos tratamientos para el cáncer de páncreas, uno de los tipos más letales en la actualidad.

Para llegar a estas conclusiones, crearon modelos animales (de ratones) con cáncer de páncreas y con el gen que codifica la proteína GREM1 desactivado. Al hacer esto, encontraron que las células cancerígenas cambiaban rápidamente de forma y desarrollaban nuevas propiedades que las ayudaban a invadir nuevos tejidos y migrar por el cuerpo. De hecho, en apenas diez días, todas las células tumorales se habían transformado en un tipo de célula invasivo, lo que aumentaba las probabilidades de que el tumor se expandiera a otras partes del cuerpo.

Lo crucial es que, haciendo lo contrario (es decir, aumentando los niveles de la proteína GREM1) era posible lograr el efecto opuesto: las células invasivas volvían a formas previas, menos peligrosas. Por ello, opinan que en el futuro será posible emplear este método para revertir los cánceres de páncreas a estadios menos agresivos y más fáciles de tratar.

En este sentido, subrayan que este conocimiento se encuentra aún en una forma temprana, y que será necesaria más investigación para que esta estrategia frente al cáncer de páncreas pueda convertirse en una realidad. Sin embargo, argumentan que conocimientos fundamentales como este son la clave para dirigir la investigación y los esfuerzos posteriores hacia lograr tratamientos efectivos.

Referencias

Lan, L., Evan, T., Li, H. et al. GREM1 is required to maintain cellular heterogeneity in pancreatic cancer. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04888-7