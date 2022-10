Descubre un nuevo método para diagnosticar el párkinson en solo tres minutos

El pronóstico de muchas enfermedades está condicionado por el momento en el que se produce el diagnóstico, y eso a su vez puede depender de factores como el precio o la complejidad de los procesos para identificar a los pacientes de una determinada enfermedad.

Ahora, un grupo de investigadores ha desarrollado un método rápido y fiable para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, que puede realizarse en tan sólo tres minutos y que únicamente requiere frotar un hisopo con la piel del paciente.

La mujer que podía oler el párkinson

Tal y como explican los autores del hallazgo en el medio especializado Journal of the American Chemical Society, hasta ahora no existía ningún método capaz de diagnosticar la enfermedad de manera definitiva. Los especialistas, más bien, tenían que atender a los síntomas, el historial clínico, una exploración física y, en ocasiones un escáner cerebral.

Sin embargo, sí que se había registrado el caso de una mujer con hiperosmia hereditaria (sensibilidad aumentada a los olores), Joy Milne, que identificó un cambio en el olor de su marido muchos años antes de que fuera diagnosticado oficialmente con párkinson. Este hecho atrajo la atención de varios científicos, que tras investigar el fenómeno concluyeron que la mujer era capaz de detectar la enfermedad a través de su sentido del olfato.

Basándose en ello, los autores del presente trabajo decidieron buscar la firma química de la enfermedad en el sebo cutáneo, que está vinculado de manera importante con el sistema endocrino. En 2019, la encontraron.

Rápido y no invasivo

A partir de ese punto, únicamente era necesario desarrollar un procedimiento capaz de identificar los cambios en la composición del sebo. Esto resultó posible empleando un método llamado espectometría de masa, que mide las relaciones entre la masa de un compuesto y su carga de iones.

Así se revelan más de 4.000 compuestos únicos en el sebo, de los que 500 son diferentes en los pacientes con párkinson respecto a los controles sanos. Los autores creen, además, que por este método debe ser posible identificar muchas otras enfermedades.

El procedimiento, además, resulta rápido y poco invasivo, si bien es cierto que aún es preciso ser capaz de realizarlo a mayor escala y asegurarse de que funciona fuera de condiciones de laboratorio.

Referencias

Perdita Barran et al. Paper Spray Ionization Ion Mobility Mass Spectometry of Sebum Classifies Biomarker Classes for the Diagnosis of Parkinson's Disease. Journal of the American Chemical Society (2022). DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.2c00300