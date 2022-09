Describen los primeros casos de encefalomielitis provocada por el virus de la viruela del mono

A medida que el brote de viruela del mono, lejos de ser controlado, se está expandiendo en diversas partes del mundo, se ha detectado una nueva complicación rara pero potencialmente grave.

Tal y como describe el principal autor del hallazgo, Daniel Pastula (profesor asociado de neurología y enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado) en el estudio publicado por los Centros de Control de Enfermedades (CDC) estadounidenses, se trata de dos casos de encefalomielitis (inflamación del cerebro y la médula espinal) asociada a la infección por el virus de la viruela del mono, registrados en Colorado y en Washington D. C. (Estados Unidos).

Un peligro anunciado

Lo cierto es que estos investigadores ya habían venido avisando de que el virus tenía potencial neuroinvasivo (es decir, la capacidad de atacar el sistema nervioso) en base a lo que se había observado en modelos animales y a reportes primarios que estaban ya siendo examinados.

Con todo, es importante destacar que en cualquier caso las complicaciones neurológicas del virus de la viruela símica son raras. A pesar de ello, y en vista del aumento de casos, los investigadores opinan que los neurólogos deben prepararse para reconocer, diagnosticar y tratar una potencial enfermedad neuroinvasiva u otros signos neurológicos.

Los pacientes se recuperan, pero con secuelas

En una entrevista publicada por la propia Universidad de Colorado, Pastula explica que los dos pacientes eran dos hombres jóvenes y presumiblemente sanos que contrajeron una infección sistémica por el virus de la viruela símica, pese a no haber tenido ningún contacto conocido con alguien positivo. En un caso cinco días después de la presentación de los síntomas clásicos, y en el otro caso nueve días después, desarrollaron inflamación de la médula espinal.

Los pacientes fueron tratados con medicación antiviral, esteroides y IV immunoglobulina (esta última fue retirada tras una semana y se les practicó una plasmaféresis. Aunque en el momento del último seguimiento no estaban aún completamente recuperados, sus síntomas mejoraron y un mes después habían recibido el alta hospitalaria, aunque necesitaban asistencia para caminar.

Referencias

Pastula DM, Copeland MJ, Hannan MC, et al. Two Cases of Monkeypox-Associated Encephalomyelitis — Colorado and the District of Columbia, July–August 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep (2022) DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7138e1.

Greg Glasgow. CU Researcher Describes First Cases of Encephalomyelitis Resulting From Monkeypox Virus. University of Colorado Anschutz Medical Campus (2022). Consultado online en https://news.cuanschutz.edu/medicine/cu-researcher-encephalomyelitis-monkeypox-virus el 23 de septiembre de 2022.