Desarrollan un test de sangre que puede predecir la recaída del cáncer de mama meses o años antes de que se produzca

El cáncer de mama es uno de los más comunes entre las mujeres en España. Se trata de una neoplasia que, aunque en muchos casos es afortunadamente curable, en otros puede volverse recurrente y empeorar con mucho el propósito de la paciente.

Ahora, según explica el Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de la Universidad de Londres (Reino Unido), un grupo de científicos ha encontrado un método que permite predecir las recaídas del cáncer de mama meses o incluso años antes de que se produzcan. Con ello, afirman, esperan abrir la puerta a estrategias terapéuticas contra el cáncer recurrente que lo atajen en fases mucho más tempranas.

Identificar a pacientes que sufrirán recaídas

Estos autores han presentado los resultados de su trabajo en la convención anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que se celebró en Chicago el 2 de junio. Tal y como explicaron allí, y de acuerdo con lo que recoge el propio ICR en su portal web, lo que hicieron fue analizar muestras de sangre del estudio ChemoNEAR en busca de ADN tumoral circulante, liberado al torrente sanguíneo por las células del cáncer.

De esta forma, fueron capaces de identificar a todas las pacientes del estudio que más adelante experimentarían recaídas, al detectar niveles muy bajos del cáncer en la sangre (lo que se conoce como enfermedad residual molecular).

Al ayudar a detectar a los pacientes que tienen más posibilidades de experimentar recaídas, los científicos del ICR esperan que los resultados puedan ayudar a desarrollar nuevas estrategias para tratar el cáncer de mama recurrente en un punto en el que el tratamiento pueda comenzar mucho más temprano. De esta manera, dicen, no haría falta esperar al desarrollo de una enfermedad incurable y avanzada que sea visible a través de un escáner.

Secuenciación del genoma completo

Ya existían estudios previos que habían mostrado que el riesgo de recaída puede determinarse en base a los fragmentos de ADN tumoral circulante mucho antes de que el tumor sea detectable mediante escáner, la mayoría de los test que se basan en esto emplean una técnica llamada secuenciación del exoma completo (WEX) que se enfoca en los exones (las regiones de los genes que codifican las instrucciones para producir proteínas) directamente relacionados con las enfermedades.

Sin embargo, en este estudio (financiado por la compañía estadounidense Personalis, Inc. y la organización sin ánimo de lucro Breast Cancer Now) lo que hicieron fue secuenciar el genoma completo. Esto permitió a los autores identificar hasta 1.800 mutaciones, lo que supone un test mucho más sensible e incluye un número mucho más amplio de cambios relacionados con el cáncer que pueden producirse en el ADN de los pacientes.

Así, los científicos tomaron muestras de 78 pacientes con diferentes tipos de cáncer de mama (como triple negativo, HER2+, positivo en receptor hormonal y subtipos desconocidos) y cribarlos en busca de ADN tumoral circulante. Estas muestras se tomaron de las mujeres en el diagnóstico antes de su terapia, tras el segundo ciclo de quimioterapia, después de la cirugía y posteriormente cada tres meses durante el primer año. Por último, durante los siguientes cinco años se tomaron muestras cada seis meses.

Se detectó a todas las pacientes

Los resultados mostraron que la detección de ADN tumoral circulante en cualquier momento desde la cirugía en adelante se asociaba con un riesgo alto de futura recaída y en general con una peor supervivencia. La enfermedad molecular residual se detectó en todas las pacientes (11) que sufrieron recaídas. El tiempo medio para la recaída clínica en este grupo de pacientes fue de quince meses, lo que supone un incremento de tres meses respecto a los test actualmente en uso en todos los tipos de cáncer de mama.

Ninguna de las 60 pacientes a las que no se les detectó ADN tumoral circulante sufrió recaídas en todo el tiempo que duró el seguimiento; y hubo tres en las que se detectó este marcador pero que no padecieron recaídas en lo que duró el estudio.

El cáncer de mama puede permanecer en el cuerpo después de practicar a las pacientes cirugías y otros tratamientos sin que sea detectable por los medios de los que disponemos en la actualidad. Son precisamente estos restos los que pueden provocar las recaídas años después del tratamiento inicial. Por ello, este tipo de test de sangre ultra-sensibles podría ofrecer una alternativa mejor en el largo plazo para el monitoreo de pacientes que ya tienen un cierto riesgo de recurrencia de su cáncer.

Referencias

ICR (2024). ASCO 2024: New ultra-sensitive blood test predicts recurrence of breast cancer, months or even years before relapse. Consultado online en https://www.icr.ac.uk/news-archive/asco-2024-new-ultra-sensitive-blood-test-predicts-recurrence-of-breast-cancer-months-or-even-years-before-relapse el 03 de junio de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.