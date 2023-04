Desarrollan un nuevo fármaco para prevenir las migrañas en los casos más difíciles

En los últimos años el tratamiento de la migraña ha avanzado enormemente gracias al desarrollo de fármacos específicos para el problema, que además de ser eficaces tienen un buen perfil de seguridad.

Sin embargo, algunas personas siguen sin mostrar una buena respuesta ante estos medicamentos. Ahora, un nuevo estudio podría ofrecer una opción más a estos pacientes.

Atogepant

Tal y como ha anunciado la Academia Americana de Neurología a través de un comunicado del que se ha hecho eco el portal EurekAlert!, el fármaco Atogepant podría ayudar a prevenir los episodios de migraña en los pacientes que no han tenido éxito con otros medicamentos. Este es el resultado de un estudio preliminar llevado a cabo por investigadores dfel hospital Vall d'Hebron (Barcelona) que se presentará en la convención anual de la institución, que tendrá lugar en Boston entre los días 22 y 25 de este mes, realizado sobre personas con migraña episódica (hasta 14 cefaleas mensuales con características de migraña).

Se trata de un inhibidor del receptor de péptido relacionado con el gen de la calcitonina (inhibidor CGRP): es decir, que interfiere con una proteína que cumple un papel importante en el comienzo de las migrañas.

El estudio involucró a 309 personas que tuvieron al menos cuatro días de migraña en el mes previo al ensayo, y que habían probado al menos dos clases diferentes de fármacos contra la migraña.

Un fármaco eficaz y bien tolerado

Los participantes que recibieron el fármaco experimentaron una media de cuatro días menos de migraña cada mes desde el comienzo del estudio, mientras que los que tomaban placebo tuvieron una media de dos días menos de migraña. Igualmente, a los que se les administró el medicamento mostraron una mejoría en la frecuencia con la que necesitaban recurrir a medicación para parar episodios en curso.

Los efectos secundarios más frecuentes fueron estreñimiento, en un 10% de los que tomaban Atogepant y en un 3% de los que tomaban placebo, y náuseas, en un 7% de los que tomaban el fármaco y un 3% de los que tomaron placebo.

Teniendo todo en cuenta, las personas con migraña resistente a los tratamientos podrían tener una alternativa farmacológica fácil de usar, segura y bien tolerada una vez que se lleven a cabo estudios ulteriores para confirmar la validez del fármaco.

