Demuestran la eficacia del atezolizumab para tratar el sarcoma alveolar de partes blancas, un tipo de cáncer de pulmón avanzado

Un estudio llevado a cabo por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) estadounidenses ha demostrado la eficacia del fármaco atezolizumab frente al sarcoma alveolar de plantes blandas. El medicamento, comercializado bajo el nombre Tecentriq, ya había sido aprobado para tratar el cáncer de pulmón no microcítico avanzado y otros tipos de cáncer en Estados Unidos y en varios países de Europa incluyendo España, con lo que su perfil de seguridad ya está establecido.

Una forma rara de cáncer

El sarcoma alveolar de partes blandas es un tipo raro de cáncer que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Hasta ahora, se habían llevado a cabo pocos estudios clínicos sobre este tipo de tumor debido a la dificultad para reclutar pacientes.

Por otra parte, este ensayo clínico de fase II (publicado por el gobierno de los Estados Unidos), el más grande hasta la fecha en esta neoplasia, ha resultado en la primera aprobación del atezolizumab para niños (de dos años en adelante, ya que hasta el momento sólo había sido posible la aprobación de su uso en adultos) en Estados Unidos.

El atezolizumab es un inhibidor del punto de control inmunitario anti PD-L1, que actuando de esta forma ayuda al sistema inmune a responder de manera más contundente a cánceres como el cáncer de hígado, el melanoma o varios cánceres de pulmón.

Efectos secundarios importantes

En este uso concreto, el atezolizumab produce efectos secundarios importantes en una proporción significativa de pacientes. Concretamente, en el ensayo clínico citado hasta un 41% experimentó algún efecto secundario relevante, incluyendo anemia, diarrea, erupción cutánea, mareo, hiperglicemia y dolor en las extremidades. Sin embargo, ninguno de estos efectos secundarios resultó tan perjudicial como para que ningún paciente se retirara del estudio por esta causa.

La aprobación, dicen los autores, representa una victoria frente a las enfermedades raras, que a menudo presentan dificultades a la hora de ser correctamente estudiadas en ensayos clínicos.

Referencias

National Institutes of Health. NIH clinical trial leads to atezolizumab approval for advanced alveolar soft part sarcoma. Consultado online en https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-leads-atezolizumab-approval-advanced-alveolar-soft-part-sarcoma el 29/12/2022.