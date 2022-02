Curro Cañete: "Detrás del estrés, de la ansiedad y de los pensamientos negativos siempre se esconde el miedo"

Como coach personal y profesional, Curro Cañete lleva tiempo ayudando a numerosas celebridades, deportistas, artistas y profesionales de toda condición a aumentar su éxito y bienestar personal y a liberarse de sus bloqueos mentales. El poder de sus palabras lo ha trasladado también a sus libros. El más popular de ellos, El poder de confiar en ti (2019), estuvo más de 40 semanas seguidas en la lista de los diez libros más vendidos de nuestro país. Con el 2022 recién estrenado presenta No tengas miedo a nada (Planeta), en el que nos descubre su propia experiencia descendiendo a lo que él llama ‘El Caos Tenebroso’ durante los primeros meses de la pandemia y como una estancia en Londres se convirtió en el mejor viaje iniciático.

Cañete cuenta (y comparte) el proceso por el que consiguió recuperar la salud mental y la felicidad y aporta las pautas para enfrentarse al que él considera el mayor ladrón de la felicidad y paz interior: el miedo. “Quería escribir un libro para ayudar a las personas a que el director de su vida sea el amor y no el miedo”. De él hablamos en esta entrevista para 20Minutos.

Al igual que tu primera obra, Una nueva felicidad, en este nuevo libro, No tengas miedo a nada, vuelves a desnudarte y contar tus propias experiencias. ¿De qué manera crea esto un nexo especial con los lectores?

Quiero que vean que quien les aconseja también es humano, tiene sus bajones y ha pasado por experiencias similares. A mí me gusta que el lector humanice al escritor y que de alguna manera vean como yo también venzo mis propias dificultades, como tengo que atravesar también oscuridades, aprender de los retos... Pienso que es lo que hace a mis libros especiales porque mi vida solo la vivo yo y además no llevo una vida al uso. No todo el mundo se va en medio de una pandemia a Londres con todo lo que eso significa. En este libro hay material literario por así llamarlo porque siempre he sido escritor y a eso sumo la información que doy sobre crecimiento personal, a toda mi formación en coaching y, sobre todo, todas las herramientas que son efectivas y útiles para ayudar a las personas. Todo esto es lo que a mí me ha servido para que luego los lectores encuentren mis libros especiales.

"Independientemente de lo que nos haya pasado los seres humanos tenemos el poder de reconstruirnos, de empezar de cero y de salvarnos a nosotros mismos"

Efectivamente podemos perder el foco con una crisis, con una enfermedad, con una pandemia... En mi caso yo llevaba cinco o seis años muy bien, digamos que navegando sobre la ola, pero la pandemia me tiró de ella. Fue un proceso sutil al principio hasta que me di cuenta que estaba en el suelo y que tenía problemas. Eso requiere hacer un trabajo de reconstrucción que es lo que yo enseño a la gente. Independientemente de lo que nos haya pasado los seres humanos tenemos el poder de reconstruirnos, de empezar de cero y de salvarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces podemos salvarnos de nuestros propios pensamientos negativos que son los que nos hacen deprimirnos, los que nos hacen sufrir y meternos en un callejón sin salida. Yo suelo decir ‘pensamientos negativos no sois bienvenidos’ porque literalmente nos debilitan y casi siempre están basados en el miedo. Siempre lo que hay detrás del estrés, de la ansiedad, de los pensamientos negativos es el miedo.

Sin ánimo de hacer spoilers, danos alguna pista de lo que se va a encontrar el lector en este libro. ¿Cuál es ese método para llegar a una vida plena y saludable?

He estado investigando durante bastante tiempo para escribir este libro sobre qué cosas podemos hacer para mantenernos a salvo de lo que yo llamo ‘El Caos Tenebroso’, para poder disfrutar nuestra vida y para poder hacer nuestros sueños realidad desde la alegría y la paz interior. En este libro está la paz interior de las personas, la tranquilidad está presente en todas y cada una de sus páginas porque me interesa que hagamos realidad sueños que parecían muy difíciles pero me interesa que lo hagan desde la tranquilidad, desde el bienestar y la salud. Así que doy una serie de instrucciones de probada eficacia que ayudan a mantenernos sanos, felices y a vivir con entusiasmo porque cuando perdemos el entusiasmo empiezan los problemas mentales.

"Me interesa que la gente haga realidad sueños que parecían muy difíciles desde la tranquilidad, el bienestar y la salud"

Dices que todos tenemos la sabiduría dentro para conseguir nuestros sueños. ¿Por qué nos cuesta entonces tanto conectar con ella y qué hay que hacer para lograrlo?

Porque hemos aprendido a no confiar en nosotros mismos y porque los miedos se contagian. Cuando éramos pequeños no teníamos miedo a nada pero desde los cinco años empiezan a meternos miedo: empezamos a escuchar a los profesores, a los padres, a los amigos... y todo eso hace que cuando llegamos a adultos tengamos un montón de creencias limitantes. Al ser poderoso que somos, que es ilimitado, le ponemos cadenas y nos impedimos a nosotros mismos brillar. Hay gente que tiene miedo al éxito porque no se ven capaces de hacer realidad sus sueños pero si realmente fuesen conscientes del poder tan grande que tienen para revolucionar su vida, para hacer lo que realmente aman, para llegar al lugar donde quieren estar y tomaran la decisión de caminar en esa dirección, todo sería diferente.

"Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para poder liberarnos del miedo que nos quita la energía, la vitalidad, la salud y el entusiasmo"

El propio título lo dice todo: No tengas miedo a nada. ¿Es el miedo uno de nuestros principales enemigos a la hora de lograr nuestros objetivos en la vida?

El miedo provoca depresiones, angustia, detrás del miedo hay pensamientos negativos sobre el futuro y sobre que se repitan cosas que nos sucedieron en el pasado que no nos gustaron. Detrás de esos pensamientos que provocan el miedo es donde está la depresión. Muchas veces estamos angustiándonos a nosotros mismos y provocándonos sufrimiento porque realmente no nos damos cuenta de que necesitamos cambiar esa forma de pensar para poder mantenernos sanos y salvos, para poder liberarnos del miedo que es lo que nos quita la energía, la vitalidad, la salud y el entusiasmo.

El miedo, obviamente, también forma parte de la vida y hay que asumirlo pero, ¿cómo minimizarlo para que ocupe el menor espacio posible?

Si te fijas estamos hablando del miedo psicológico que es el más peligroso y muchas veces lo más peligroso es tenerle miedo al miedo. En realidad si aparece un león ahora mismo donde estás ese miedo es como un acto impulsivo de supervivencia que te haría correr, no tendrías ni que pensarlo, sin embargo, la gran mayoría de los miedos que tenemos, por ejemplo, a que nos despidan del trabajo, a no tener suficiente el día de mañana, a que nuestra pareja nos deje, a que a nuestros hijos les pase algo... son psicológicos.

"La mayoría de los miedos que tenemos son psicológicos y no hay nada más peligroso que tenerle miedo al miedo"

Afrontarlos es tan sencillo como volver al presente, como enfocarnos en el día que tenemos hoy por delante, con los retos que tenemos hoy y el día de mañana ya tendrá su propio afán. Por ello, yo trabajo mucho con las personas primero en ganar confianza porque con confianza se enfrenta el miedo. Cuanta más confianza tengas en ti mismo y en la vida menos miedo más va a tener. Y por otro lado, en estar en el presente, focalizar en el ahora, en el día de hoy, porque cada día de tu vida no es un día cualquiera es un día de tu vida y por lo tanto importante.

¿Qué importancia tienen los hábitos y la constancia para conseguirlo?

Ese es el poder de los pequeños hábitos, de hacer mejoras continuas e ilimitadas en nuestra vida. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque lo que nos hace felices es estar creciendo. Cuando tú no tienes metas, cuando no tienes objetivos... te cargas también las ilusiones por lo que es muy bueno tener una visión de la vida que queremos construir y luego enfocarnos en el siguiente paso. ¿Para qué? Para estar más motivados, para estar felices, para que nuestra mente pueda enfocarse en lo que es importante para nosotros. Y eso lo conseguimos cambiando los hábitos porque muchas veces las personas tienen hábitos que les llevan en dirección contraria al lugar a donde quieres llegar.

"Cambia el hábito que no te está llevando a donde tú quieres para crear otro que sea como una carretera que te lleva al lugar deseado"

Por eso dedico un capítulo entero a que la gente pueda cambiar los hábitos pero no cualquier hábito sino el que no te está llevando a donde tú quieres para crear otro hábito que es como otra carretera que te lleva al lugar deseado. A lo mejor tienes un hábito que es discutir con tu pareja y no quieres acabar en divorcio pues entonces hay que crear el hábito de tener una relación sana con tu pareja. O un hábito que te está creando la falta de salud en tu cuerpo porque comes fatal o no haces ejercicio. Si tú quieres salud en tu cuerpo y mantenerla hasta el final de tus días tendrás que empezar a construir un hábito que te lleve a mantener la salud con tu cuerpo. Y esto es tan fácil como empezar a hacer pequeñas mejoras dependiendo del tiempo libre que tengamos pero siempre vamos a poder mejorar en algo.

"Dediquemos diez minutos al día a relajarnos, a hacer meditación, a visualizar nuestros sueños, a enfocarnos en lo que queremos..."

Insistes en que es necesario dedicarse tiempo a uno mismo pero estoy segura de que muchas de las personas que trabajan contigo te ponen como excusa el estrés de la vida moderna, que no encuentran un momento para ellos... ¿Qué les dirías a todas ellas?

Pues que son excusas porque luego sí que tienen tiempo para estar una hora en Instragam, por ejemplo. Habría que revisar cada caso particular pero yo siempre digo que aunque no tengas tiempo podemos dedicarnos diez minutos a relajarnos, a hacer meditación, a visualizar nuestros sueños, a enfocarnos en lo que queremos... Para mí es una herramienta fundamental, necesito parar, apagar el móvil, hacer respiraciones, relajarme... Y animo a la gente a reservar espacios en la agenda para las cosas que aman y para la relajación porque realmente lo necesitamos para mantenernos sanos. De lo contrario, en el mundo en el que vivimos en el que nos invade el caos por todas partes si no nos protegemos de ese caos acaba por convertirse en caos interno. ¿Y qué ocurre? Que vamos como pollos sin cabeza y al final nuestra vida se convierte en un desastre. Esa es la vía, mejorarnos nosotros para mejorar el mundo. Ahí es donde tenemos poder, en la mejora interior.

"Mejorarnos nosotros para mejorar el mundo. Ahí es donde tenemos poder, en la mejora interior"

Has comentado con total sinceridad que debido al bajón que sufriste durante la pandemia has descubierto que “no he llagado a ningún altar (…) o me sigo trabajando, o cuando me descuide, puedo verme en problemas otra vez”. ¿Tu propia experiencia es la prueba de que se puede salir más de una vez del ‘caos tenebroso’?

Es importante que todas las personas que están en un túnel negro sepan que se puede salir porque cuando tú pierdes la esperanza y crees que ya no va a haber nada más que ese túnel negro es cuando entran los problemas, los pensamientos suicidas, las depresiones... Yo mismo he vivido una serie de traumas a lo largo de mi vida y esos traumas me han hecho tener una mente traumatizada. Personalmente necesito trabajarme todos los días de mi vida, tengo que hacer un trabajo diario, con constancia y con alegría porque podemos ser felices. He descubierto que aunque tenga esos traumas del pasado puedo ser feliz, disfrutar mucho de la vida y estar contento pero necesito hacer este trabajo porque el optimismo tengo que trabajármelo como tengo que trabajarme la confianza, el estar tranquilo y el estar enfocado.

"Si no fuese porque estoy ayudando a otras personas no haría este trabajo porque requiere mucha entrega"

¿Cómo te hace sentir los logros de las personas a las que ayudas o a las que tus libros le hacen tanto bien? ¿Podrías vivir sin hacer esto?

No me imagino haciendo otra cosa. Este es mi propósito de vida y mientras la vida quiera lo voy a seguir haciendo. Lo vivo con muchísima alegría pero también con mucha entrega. Realmente me alegra mucho porque me escribe gente de otros países o gente a la que no conozco que me dice lo que les he ayudado, y esa es la mejor prueba para mí de que realmente estoy ayudando. Si fuesen amigos no sabría realmente si me lo están diciendo para quedar bien. Sí que tengo claro que si no fuera así yo me dedicaría a otra cosa porque este trabajo requiere mucha entrega, dar todo de mí en cuerpo y alma en cada libro, y si no fuese porque estoy ayudando a otras personas no lo haría. Si no les ayudara me buscaría otro trabajo.

"Cuando una persona tiene un problema de salud mental lo más importante es ayudarle a creer que puede salir de ahí y encontrar soluciones"

Por fin parece que la salud mental está consiguiendo romper tabúes. Es uno de los temas de los que más se habla desde que estalló ya pandemia pero realmente, ¿cuál crees que es el camino para que estas palabras se conviertan en un verdadero plan para prevenir y cuidar a los que sufren enfermedades mentales?

A las personas que están atravesando problemas de salud mental les va a ayudar mucho tener fe en que pueden salir de allí. Porque una persona por mucho que acuda a un profesional, lea un libro o vaya a un psicólogo o un psiquiatra si no logran hacerle creer que va a salir esa persona no va a tener ganas ni fuerzas ni ilusión para hacerlo. Para mí lo más importante es ayudar a creer que pueden salir de ahí, que pueden encontrar soluciones y llegar a crearse una vida buena. Estoy convencido de que toda persona que sufre puede dejar de sufrir, toda persona independientemente de su entorno, de su familia, de donde hayan nacido... pueden llegar a realizarse como ser humano y que todos tenemos dentro de nosotros un poder para salir de los problemas de salud mental. Cuando se activa este poder realmente se producen cosas maravillosas.